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Вице-президент РФС о Черчесове: к нам не обращались, так что вопрос о совмещении не комментирую

Вице президент РФС Сергей Анохин прокомментировал слухи о возможном назначении наставника сборной России Станислава Черчесова на пост главного тренера "Спартака".

"Может ли Черчесов совмещать работу в клубе и сборной? Пока это только какой-то гипотетический вопрос, поэтому комментировать ничего не буду", - заявил Анохин.

Напомним, Черчесов уже возглавлял "Спартак" в период с 2007 по 2008 год. Под его руководством красно-белые стали серебряными призёрами чемпионата России в сезоне-2007.

"Чемпионат"
Теги: Сборная России Черчесов Спартак
Сегодня, 12:14
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