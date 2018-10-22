Вице-президент РФС о Черчесове: к нам не обращались, так что вопрос о совмещении не комментирую

Вице президент РФС Сергей Анохин прокомментировал слухи о возможном назначении наставника сборной России Станислава Черчесова на пост главного тренера "Спартака"."Может ли Черчесов совмещать работу в клубе и сборной? Пока это только какой-то гипотетический вопрос, поэтому комментировать ничего не буду", - заявил Анохин.Напомним, Черчесов уже возглавлял "Спартак" в период с 2007 по 2008 год. Под его руководством красно-белые стали серебряными призёрами чемпионата России в сезоне-2007.