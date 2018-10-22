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Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Дмитрий Радченко: отставка Карреры ожидаема
Бывший нападающий "Спартака" Дмитрий Радченко прокомментировал увольнение Массимо Карреры с поста главного тренера московской команды.
"Мы же видим, что в "Спартаке" на протяжении двух месяцев происходят непонятные вещи. Отставка ожидаема, она скажется на команде, которая играет не так уверенно, как раньше. Это тренерская судьба. Руководство приняло решение, и я считаю его правильным. Так продолжаться больше не могло. Видимо, Каррера упустил нити управления.
Такой клуб, как "Спартак", хочет тренировать любой. Черчесов вряд ли возглавит команду, ведь совмещать работу в сборной и клубе не получится. Тренером сейчас будет тот, кто знает всю кухню клуба, ведь сейчас сезон в самом разгаре. У тренера со своими идеями будет мало времени, чтобы что-то перестроить. "Спартаку" нужен результат. Почему бы не возглавить клуб российскому тренеру?". - цитирует Радченко "Чемпионат.сом".
"Мы же видим, что в "Спартаке" на протяжении двух месяцев происходят непонятные вещи. Отставка ожидаема, она скажется на команде, которая играет не так уверенно, как раньше. Это тренерская судьба. Руководство приняло решение, и я считаю его правильным. Так продолжаться больше не могло. Видимо, Каррера упустил нити управления.
Такой клуб, как "Спартак", хочет тренировать любой. Черчесов вряд ли возглавит команду, ведь совмещать работу в сборной и клубе не получится. Тренером сейчас будет тот, кто знает всю кухню клуба, ведь сейчас сезон в самом разгаре. У тренера со своими идеями будет мало времени, чтобы что-то перестроить. "Спартаку" нужен результат. Почему бы не возглавить клуб российскому тренеру?". - цитирует Радченко "Чемпионат.сом".
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