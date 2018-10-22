"Прощай и Бог с тобой!" Назаров опубликовал песню после увольнения Карреры из "Спартака" (видео)

Известный актёр и болельщик московского "Спартака" Дмитрий Назаров посвятил песню Массимо Каррере, который сегодня был отправлен в отставку с поста главного тренера красно-белых."Благодарю тебя за сладкое золото, за ностальгию о величии,Благодарю тебя за всё то, что прожито,И за улыбку симпатичную,За нашу боль и кровь,За то, что вновь и вновьМы слепо верили в мечту.Прощай, и бог с тобой,Per tutto grazioЗа эту всю феличиту".