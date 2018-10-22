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"Прощай и Бог с тобой!" Назаров опубликовал песню после увольнения Карреры из "Спартака" (видео)

Известный актёр и болельщик московского "Спартака" Дмитрий Назаров посвятил песню Массимо Каррере, который сегодня был отправлен в отставку с поста главного тренера красно-белых.

"Благодарю тебя за сладкое золото, за ностальгию о величии,
Благодарю тебя за всё то, что прожито,
И за улыбку симпатичную,
За нашу боль и кровь,
За то, что вновь и вновь
Мы слепо верили в мечту.
Прощай, и бог с тобой,
Per tutto grazio
За эту всю феличиту".

Теги: Назаров Спартак Каррера Видео
Сегодня, 17:12
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11
(1)
#11  Sergeevich   (Сегодня, 18:12)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Blessing,
У кого там трагедия?
Каррера свои бабосики получил довольный летит в Италию.
Регистрация: 26.09.2015 [жалоба]
#10  zenitchik123   (Сегодня, 18:07)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Шедевр! Талантище!!! Эх ещё бы дуэтом с Бузовой, Каррера бы расплакался...
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#9  студия дускай   (Сегодня, 17:52)
  • 0
  •  (0)

спорт в российском футболе тает - еще немного...
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#8  Бывалый  Кузбасс (Сегодня, 17:42)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Назаров - позор для спартаковских болельщиков.
Даже в кино ради бабла не постеснялся воплотить роль пьяного беспринципного болельщика Спартака.
Иуда.
Регистрация: 20.12.2017 [жалоба]
#7  Работяга  Долгопрудный - город чудный (Сегодня, 17:42)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Теперь ему лайки ставить надо.Кто не поставит - в дубль !


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Учитесь , ребята , а то всю жизнь будете ключи подавать...
Регистрация: 7.04.2014 [жалоба]
#6  Blessing  Спб (Сегодня, 17:41)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Зенит»
Настоящая свинья. плоть от плоти, у человека, доведённого быдлом до отчаяния, может трагедия, а тут пляски на костях, с изрядной долей издевательства, злорадства и сарказма.
Даже нормально отблагодарить не могут.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#5  Frankenstein   (Сегодня, 17:36)
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вся эта плесень скоро взвоет и вспомнит еще Карреру,уроды
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#4  Хитрый Лис  Петроград (Сегодня, 17:19)
  • +1
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Вот же талант прорезался у человека. Осталось только геем стать, или узником режима, и можно идти за нобелевской премией по литературе...
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
#3  safonas   (Сегодня, 17:17)
  • +4
  •  (10)

прощай, поварешка, прощай


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#2  СуперШтангист   (Сегодня, 17:15)
  • -5
  •  (13)
online
Болеет за:
«Терек»
Лучший болельщик Спартака. Великолепное творчество!
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
#1  Skyline  СПБ (Сегодня, 17:13)
  • +6
  •  (18)
Болеет за:
«Зенит»
крыса


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сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
всё что нужно знать о судах РФ
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
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