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Роман Шаронов: если описать Рианчо одним словом, то - профессионал

Бывший футболист "Рубина" Роман Шаронов рассказал о тренерских качествах испанского специалиста Рауля Рианчо, который назначен исполняющим обязанности наставника "Спартака".

"Рианчо привнёс новые идеи в тренировочный процесс "Рубина" – изменилась направленность занятий. Приехав в Россию, Рианчо начал потихоньку учить русский язык. Хотя не представляю, насколько свободно он сейчас говорит. Запомнился в "Рубине" в первую очередь профессионализмом: отдавался работе, жил футболом, и от него шла энергетика на поле, которая передавалась игрокам. Рианчо постоянно работал, что-то анализировал и до, и после тренировок. Если описывать его одним словом, то – профессионал. Я многому у него научился как игрок и до сих пор кое-что использую", - цитирует Шаронова "Чемпионат.сом".
Теги: Шаронов Спартак
Сегодня, 17:33
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#1  Поло   (Сегодня, 18:00)
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Рубин без ЕК))) ждем Бердыева?))
Регистрация: 23.03.2017 [жалоба]
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