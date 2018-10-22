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Александр Жуков: новым тренером "Спартака" должен стать россиянин

Почетный президент Олимпийского комитета России Александр Жуков рассказал, какой тренер нужен "Спартаку" после отставки Массимо Карреры.

"Про Рианчо сказать ничего не могу, не знаком с его работой. Новым тренером должен стать российский тренер. Для "Спартака" это подходит больше. Трудно найти свободного качественного тренера. Отставка – всегда встряска для команды, при новом тренере футболисты всегда проводят матчи на подъеме", - цитирует Жукова "РИА Новости".
Теги: Спартак
Сегодня, 22:30
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(3)
#4  zloy   (Сегодня, 23:18)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Барселона»
лучше если это будет родственник Жукова)
Регистрация: 5.09.2016 [жалоба]
#3  Sergey Nasirov_2   (Сегодня, 22:57)
  • 0
  •  (2)

Монако это не помогло .
Регистрация: 27.07.2016 [жалоба]
#2  студия дускай   (Сегодня, 22:55)
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  •  (1)

может они собираются назначать американца?
Регистрация: 13.08.2018 [жалоба]
#1  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 22:37)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Новым тренером должен стать российский тренер.

Трудно найти свободного качественного тренера.

Итак, новым главным станет некачественный российский тренер?
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
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