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Массимо Каррера - Боккетти: если тебе понадобится мастер по выпечке пиццы, я здесь

Массимо Каррера, уволенный сегодня из "Спартака", ответил на пост защитника красно-белых Сальваторе Боккетти, который поблагодарил тренера за совместную работу.

"Спасибо тебе, Сальваторе. Если тебе понадобится хороший мастер по выпечке пиццы, я здесь", - написал Каррера в инстаграме.
Теги: Каррера Боккетти Спартак
Сегодня, 02:02
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