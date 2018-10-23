Массимо Каррера - Боккетти: если тебе понадобится мастер по выпечке пиццы, я здесь

Массимо Каррера, уволенный сегодня из "Спартака", ответил на пост защитника красно-белых Сальваторе Боккетти, который поблагодарил тренера за совместную работу."Спасибо тебе, Сальваторе. Если тебе понадобится хороший мастер по выпечке пиццы, я здесь", - написал Каррера в инстаграме.