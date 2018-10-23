"Урал" подписал 21-летнего экс-защитника "Спартака"

Бывший футболист "Спартака" Шамсиддин Шанбиев продолжит карьеру в "Урале".21-летний защитник перешел в екатеринбургский клуб на правах свободного агента.В марте Шанбиев провел два матча за молодежную сборную России в квалификации Евро-2019. В прошлом сезоне он выступал за "Спартак-2".