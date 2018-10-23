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Александр Самедов - о работе с Каррерой: незабываемое приключение

Полузащитник "Спартака" Александр Самедов опубликовал фотографию с прощального ужина экс-главного тренера красно-белых Массимо Карреры.

"Незабываемое приключение", - подписал фотографию Самедов.
Теги: Самедов Каррера Спартак
Сегодня, 18:12
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#1  xxxxx  Клинсбург (Сегодня, 18:49)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Бог не Тимошка - видит немножко.....


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Папа-Гиннер не скупись!
Регистрация: 27.03.2011 [жалоба]
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