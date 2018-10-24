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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Геннадий Орлов: убрав из состава Глушакова и Ещенко, Каррера подписал себе приговор
Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал увольнение Массимо Карреры из "Спартака".
"К этому все шло уже давно. Мне непонятно это действие. Надо было дать возможность тренеру поработать летом. Сейчас идет сезон, и убрали главного тренера, оставили исполнявшего обязанности. Когда придет новый наставник? Любой новый тренер — это новая команда, это, наверное, логично. Такие вещи надо делать в межсезонье.
Ушли Глушаков и Ещенко, и что, "Спартак" стал лучше играть? Естественно, нет. Каррера сам себе подписал приговор, когда он стал таким чересчур настойчивым и убрал двух игроков из основного состава. Ну они же были игроками основного состава", — передает слова Орлова Sport24
"К этому все шло уже давно. Мне непонятно это действие. Надо было дать возможность тренеру поработать летом. Сейчас идет сезон, и убрали главного тренера, оставили исполнявшего обязанности. Когда придет новый наставник? Любой новый тренер — это новая команда, это, наверное, логично. Такие вещи надо делать в межсезонье.
Ушли Глушаков и Ещенко, и что, "Спартак" стал лучше играть? Естественно, нет. Каррера сам себе подписал приговор, когда он стал таким чересчур настойчивым и убрал двух игроков из основного состава. Ну они же были игроками основного состава", — передает слова Орлова Sport24
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