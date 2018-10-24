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Геннадий Орлов: убрав из состава Глушакова и Ещенко, Каррера подписал себе приговор

Спортивный комментатор Геннадий Орлов прокомментировал увольнение Массимо Карреры из "Спартака".

"К этому все шло уже давно. Мне непонятно это действие. Надо было дать возможность тренеру поработать летом. Сейчас идет сезон, и убрали главного тренера, оставили исполнявшего обязанности. Когда придет новый наставник? Любой новый тренер — это новая команда, это, наверное, логично. Такие вещи надо делать в межсезонье.

Ушли Глушаков и Ещенко, и что, "Спартак" стал лучше играть? Естественно, нет. Каррера сам себе подписал приговор, когда он стал таким чересчур настойчивым и убрал двух игроков из основного состава. Ну они же были игроками основного состава", — передает слова Орлова Sport24
Теги: Глушаков Ещенко Каррера
Сегодня, 15:46
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#6  ajax101  Москва (Сегодня, 17:20)
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Болеет за:
«Спартак»
Глушакова и Комбарова надо было ещё гнать в мае 2018 года!

Каррера тоже не идеален но с этими..... у Спартака нет будущего!
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#5  ржд гуд  саратов (Сегодня, 16:44)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Орлов, опять чудишь, старый! От Глушака как игрока на поле в этом сезоне пользы не было, а интриги - были. К кому из топ-мегеджеров бегал Глушак - тот также должен ответить своим местом за неудовлетворительные спортивные результаты!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
#4  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:34)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Св.Ин v.2
тОЛЬКО пУТИН!!!

ты всё веришь в доброго царя? да срать он на нас всех хотел...

он же ясно сказал: Бандерлоги...


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По жизни свинья предназначена для забоя. Не в курсе - только сама скотина.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#3  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 15:57)
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Болеет за:
«Спартак»
Генка, он подписал себе приговор, когда вытурил из команды двух помощников по чемпионскому сезону приглашенных еще Аленичевым : тренера по физподготовке испанца Хавьера и тренера по тактике и аналитеке Пилипчука! после этого он оказался обречен, т.к он не только не тренер, но даже не физрук! а просто мотиватор... а на этом далеко не уедешь!
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#2  Св.Ин v.2   (Сегодня, 15:51)
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  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
гОСПОДЯ....еТО эКСпеРТ.кТО ЕГО ПОГАНОЙ МЕТЛОЙ ДУРАКА ВЫНЕСЕТ?тОЛЬКО пУТИН!!!
Регистрация: 5.03.2017 [жалоба]
#1  yuri  спб (Сегодня, 15:47)
  • -1
  •  (9)

С 1-м февраля, дедушка динамовский.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
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