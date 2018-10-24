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Москва Рубин
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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Рауль Рианчо: многие игроки просили вернуть Глушакова и Ещенко еще до отставки Карреры
Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо рассказал об отстранении от работы с первой командой Андрея Ещенко и Дениса Глушакова.
— Стоит ли ждать кардинальных изменений в стартовом составе?
— Как говорится, каждый меряет по себе. У Массимо было свое видение футбола, у меня — свое. Да, что-то поменяется, но ни о каких радикальных преобразованиях речи не идет.
— Андрей Ещенко и Денис Глушаков приступили к тренировкам с основным составом после месячного отлучения. Это ваше решение?
— Да. В этом вопросе у нас с Каррерой всегда были разные мнения. Я считаю их футболистами, которые нужны "Спартаку" и могут принести ему пользу. Приведу простой пример, чтобы наглядно объяснить. Допустим, я являюсь управляющим какого-то завода, но не эксплуатирую два рабочих станка. И у хозяина этого предприятия возникнет резонный вопрос, почему я так поступаю. Здесь то же самое. Игроки — это инструменты. Если они есть у тебя в распоряжении, то надо их использовать.
— Следовательно, после отставки Карреры вы воспользовались ситуацией и вернули их?
— Да. Я все-таки довел это дело до конца. Предложил руководству, со мной согласились, и они снова оказались в составе.
— Состоялся ли с Глушаковым и Ещенко какой-то личный разговор или они просто вернулись и начали работать?
— Я тот человек, который очень много общается с игроками. Поэтому я встретился с ними, сказал, что они ценные кадры, которые способны помочь коллективу. Более того, еще до отставки Карреры ко мне подходили многие футболисты и просили их вернуть.
RT
— Стоит ли ждать кардинальных изменений в стартовом составе?
— Как говорится, каждый меряет по себе. У Массимо было свое видение футбола, у меня — свое. Да, что-то поменяется, но ни о каких радикальных преобразованиях речи не идет.
— Андрей Ещенко и Денис Глушаков приступили к тренировкам с основным составом после месячного отлучения. Это ваше решение?
— Да. В этом вопросе у нас с Каррерой всегда были разные мнения. Я считаю их футболистами, которые нужны "Спартаку" и могут принести ему пользу. Приведу простой пример, чтобы наглядно объяснить. Допустим, я являюсь управляющим какого-то завода, но не эксплуатирую два рабочих станка. И у хозяина этого предприятия возникнет резонный вопрос, почему я так поступаю. Здесь то же самое. Игроки — это инструменты. Если они есть у тебя в распоряжении, то надо их использовать.
— Следовательно, после отставки Карреры вы воспользовались ситуацией и вернули их?
— Да. Я все-таки довел это дело до конца. Предложил руководству, со мной согласились, и они снова оказались в составе.
— Состоялся ли с Глушаковым и Ещенко какой-то личный разговор или они просто вернулись и начали работать?
— Я тот человек, который очень много общается с игроками. Поэтому я встретился с ними, сказал, что они ценные кадры, которые способны помочь коллективу. Более того, еще до отставки Карреры ко мне подходили многие футболисты и просили их вернуть.
RT
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