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Рауль Рианчо: многие игроки просили вернуть Глушакова и Ещенко еще до отставки Карреры

Исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо рассказал об отстранении от работы с первой командой Андрея Ещенко и Дениса Глушакова.

— Стоит ли ждать кардинальных изменений в стартовом составе?

— Как говорится, каждый меряет по себе. У Массимо было свое видение футбола, у меня — свое. Да, что-то поменяется, но ни о каких радикальных преобразованиях речи не идет.

— Андрей Ещенко и Денис Глушаков приступили к тренировкам с основным составом после месячного отлучения. Это ваше решение?

— Да. В этом вопросе у нас с Каррерой всегда были разные мнения. Я считаю их футболистами, которые нужны "Спартаку" и могут принести ему пользу. Приведу простой пример, чтобы наглядно объяснить. Допустим, я являюсь управляющим какого-то завода, но не эксплуатирую два рабочих станка. И у хозяина этого предприятия возникнет резонный вопрос, почему я так поступаю. Здесь то же самое. Игроки — это инструменты. Если они есть у тебя в распоряжении, то надо их использовать.

— Следовательно, после отставки Карреры вы воспользовались ситуацией и вернули их?

— Да. Я все-таки довел это дело до конца. Предложил руководству, со мной согласились, и они снова оказались в составе.

— Состоялся ли с Глушаковым и Ещенко какой-то личный разговор или они просто вернулись и начали работать?

— Я тот человек, который очень много общается с игроками. Поэтому я встретился с ними, сказал, что они ценные кадры, которые способны помочь коллективу. Более того, еще до отставки Карреры ко мне подходили многие футболисты и просили их вернуть.

RT
Теги: Рианчо Спартак Каррера Ещенко Глушаков
Сегодня, 19:51
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#9  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 20:48)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Умно сказано, умно сделано. Каррерин каприз ликвидирован. Каррера наш! Но не бог.


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#8  Roganov   (Сегодня, 20:38)
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online

Какие-то иуды, которые вчера ужинали с Массимо, просили вернуть Г. А еще некоторым невдомек, как один Г мог тренера слить. В том и дело, что не один он это делал.
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#7  Primus  Москва (Сегодня, 20:28)
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Болеет за:
«Спартак»
Точно также хозяин спросит, захер использовать два станка, регулярно выдающие брак. Пока этим двум умникам мозги на правильный лад не настроят, дешевле держать их подальше


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Зенит за десятки миллиардов 10 лет строил свой стадион, чтобы сделать на нем Спартак чемпионом (Спорт-ФМ)
Регистрация: 14.07.2013 [жалоба]
#6  Barmaley   (Сегодня, 20:08)
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online

Чудо великого Мониту высказалось. Если два станка пошли в разнос и угрожают остальным работникам, их надо выключать и ремонтировать. Или купить новые.А если станки-игроки начинают пытаться управлять тренером, то это пипец команде. Что мы и наблюдаем.Зажравшиеся мажоры захотели зарплату как у Месси и Роналду, а играть как им нравится.
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#5  _strelez_  ростов (Сегодня, 20:03)
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online

спасибо, редактор... отзывчивый ты наш...)
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
#4  dimon_1973  ULMM (Сегодня, 20:02)
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Болеет за:
«Спартак»
Допустим, я являюсь управляющим какого-то завода, но не эксплуатирую два рабочих станка. И у хозяина этого предприятия возникнет резонный вопрос, почему я так поступаю.

На этот вопрос не сложно ответить. Эти станки выдают исключительно бракованную продукцию и требуют замены. Использовать можно в лучшем случае на запчасти, а может и так нельзя.
Регистрация: 8.02.2011 [жалоба]
#3  FanatFCSM  Moscow (Сегодня, 20:00)
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Болеет за:
«Спартак»
Можно его уже уволить? До*** пи3дит.


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Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
#2  Saveger  СПб (Сегодня, 19:56)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Ещенко и Глушаков – два рабочих станка, которые надо использовать


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#1  raiskayumov  reg02 (Сегодня, 19:56)
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Странно, игроки знали, что Глушаков против Массимо и просили вернуть в основу бузотера? Что-то не стыкуется все это....


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только СПАРТАК М и РОССИЯ
Регистрация: 29.03.2009 [жалоба]
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