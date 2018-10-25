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Нобель Арустамян: у Кононова в "Спартаке" будет что-то типа испытательного срока

Футбольный комментатор и журналист Нобель Арустамян рассказал о возможном назначении Олега Кононова главным тренером "Спартака".

"По Кононову. Он фаворит и без пяти минут новый главный тренер "Спартака". Переговоры уже были, и даже больше – они в разгаре. Естественно, в "Спартаке" вопрос по тренеру принимает один человек, вполне возможно, что он может передумать.

Но Кононов для всех в "Спартаке" кажется оптимальной фигурой до конца сезона. Это будет что-то типа испытательного срока: получится – предложат длинный контракт. Нет – вернутся к другим вариантам", – написал Арустамян.

Телеграм-канал Нобеля Арустамяна
Сегодня, 12:08
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#4  Батька   (Сегодня, 12:50)
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online

Цитата: oksva
Кононов- самоубийца ? Лезть в такое дерьмо , зная , как спартачи обожали Карерру ? Не знаю , в таком случае он или безрассудно смел , либо глуп ( или наивен ). Хотя , мне уже всё равно .

Он то причем Кононов , он новый тренер к уходу Карреры отношения не имеет ... его только поддержать надо в этом деле ... и дать все рычаги для установления дисциплины + усиления зимой !!
Регистрация: 9.09.2016 [жалоба]
#3  СТАРЫЙ СПАРТАЧ  Россия, Владимир (Сегодня, 12:17)
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online
Болеет за:
«Спартак»
и у Карреры первый (чемпионский сезон) был испытательным! правильное решение.
Регистрация: 23.03.2009 [жалоба]
#2  МАРТ  тюмень (Сегодня, 12:15)
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  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: oksva
Кононов- самоубийца ? Лезть в такое дерьмо , зная , как спартачи обожали Карерру ? Не знаю , в таком случае он или безрассудно смел , либо глуп ( или наивен ). Хотя , мне уже всё равно .

и как лично ты обожал?
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#1  oksva  Спб (Сегодня, 12:11)
  • +1
  •  (9)
Болеет за:
«Спартак»
Кононов- самоубийца ? Лезть в такое дерьмо , зная , как спартачи обожали Карерру ? Не знаю , в таком случае он или безрассудно смел , либо глуп ( или наивен ). Хотя , мне уже всё равно .


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За Россию , за Спартак !
Регистрация: 22.08.2016 [жалоба]
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