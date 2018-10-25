Нобель Арустамян: у Кононова в "Спартаке" будет что-то типа испытательного срока

Футбольный комментатор и журналист Нобель Арустамян рассказал о возможном назначении Олега Кононова главным тренером "Спартака"."По Кононову. Он фаворит и без пяти минут новый главный тренер "Спартака". Переговоры уже были, и даже больше – они в разгаре. Естественно, в "Спартаке" вопрос по тренеру принимает один человек, вполне возможно, что он может передумать.Но Кононов для всех в "Спартаке" кажется оптимальной фигурой до конца сезона. Это будет что-то типа испытательного срока: получится – предложат длинный контракт. Нет – вернутся к другим вариантам", – написал Арустамян.