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Восстанавливающиеся от травм футболисты ЦСКА вернулись к тренировкам

Полузащитник ЦСКА Яка Бийол вернулся к работе в общей группе после травмы, полученной в расположении сборной Словении.

Также приступили к индивидуальным тренировкам полузащитник Александр Макаров и форвард Абель Эрнандес.

Защитник Георгий Щенников и полузащитник Кристиян Бистрович работают с мячом на поле отдельно от остальной команды.

ПФК ЦСКА
Теги: ЦСКА Бийол Макаров Эрнандес
Сегодня, 15:46
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#1  CSKA_Best   (Сегодня, 16:38)
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Болеет за:
ЦСКА
давайте ребята восстанавливаемся быстрее вас не хватает
Регистрация: 16.07.2016 [жалоба]
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