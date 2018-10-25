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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
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16:19
Болельщик ЦСКА: подумали: ускоряется эскалатор и ускоряется, все нормально, даже посмеялись немножко
Болельщик ЦСКА: подумали: ускоряется эскалатор и ускоряется, все нормально, даже посмеялись немножко
15:36
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15:17
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12:55
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Олег Романцев: отлучать Кокорина и Мамаева от футбола не стоит, хотя футболисты они средненькие (14)
11:07
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10:54
Диего Симеоне - о матче с "Боруссией" (0:4): никогда не был в такой ситуации, поэтому даже не знаю, что сказать
Диего Симеоне - о матче с "Боруссией" (0:4): никогда не был в такой ситуации, поэтому даже не знаю, что сказать
10:29
Олег Романцев: чемпионство "Спартака" - полностью заслуга Аленичева. Каррера тут не при чем (97)
Олег Романцев: чемпионство "Спартака" - полностью заслуга Аленичева. Каррера тут не при чем (97)
Восстанавливающиеся от травм футболисты ЦСКА вернулись к тренировкам
Полузащитник ЦСКА Яка Бийол вернулся к работе в общей группе после травмы, полученной в расположении сборной Словении.
Также приступили к индивидуальным тренировкам полузащитник Александр Макаров и форвард Абель Эрнандес.
Защитник Георгий Щенников и полузащитник Кристиян Бистрович работают с мячом на поле отдельно от остальной команды.
ПФК ЦСКА
Также приступили к индивидуальным тренировкам полузащитник Александр Макаров и форвард Абель Эрнандес.
Защитник Георгий Щенников и полузащитник Кристиян Бистрович работают с мячом на поле отдельно от остальной команды.
ПФК ЦСКА
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