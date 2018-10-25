Сергей Горлукович: никакой заслуги Аленичева в чемпионстве "Спартака" не было

Бывший защитник "Спартака" Сергей Горлукович отметил, что чемпионство красно-белых - полностью заслуга Массимо Карреры.– Нет.– Не согласен. Какая еще заслуга Аленичева? Чемпионство "Спартака" – достижение именно Карреры прежде всего. При Аленичеве команда играла всего 70 минут. А оставшиеся 20 ее просто "возили". Без разницы – что дома, что на выезде. "Спартак" при Аленичеве в концовке просто не вылезал из своей штрафной. О чем вы? Поднимите все матчи и посмотрите их.– Ну вот это уже вопрос к руководству "Спартака". Видимо, не поставили такого условия тренеру. В Европе, например, иностранцу нужно учить язык страны, в которой он работает.