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Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
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Адвокат Дарьи Глушаковой: действия Дениса в ходе бракоразводного процесса указывают на его непорядочность
Сергей Жорин, адвокат Дарьи Глушаковой в бракоразводном процессе против полузащитника "Спартака" Дениса Глушакова, прокомментировал свою запись в Твиттере по поводу футболиста: "Видимо действительно не очень хороший человек". Жорин написал это под постом о том, что болельщики, пришедшие проводить бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреру после его прощальной пресс-конференции в Москве, скандировали оскорбления в адрес Глушакова.
– Занимаясь бракоразводным процессом, обратил внимание, что те действия, которые Денис пытается предпринимать. Безуспешно, к счастью. Они указывают, возможно, на его непорядочность, как минимум, в рамках этого дела, – сказал Жорин. – Первое – это попытка перетянуть суд за много километров от Москвы, в Миллерово Ростовской области (место рождения супругов. – Прим. "СЭ"). Второе – желание отобрать детей у их мамы, учитывая, что младшей дочке полтора года. Что бы ни говорили, но Дарья хорошая мать. И уж тем более ребенку может уделить больше времени, чем Денис. Третье – попытка Глушакова взыскать в качестве алиментов 80 тысяч рублей у супруги, которая находится в декрете. Четвертое – нежелание самому платить алименты в том размере, который бы поддерживал привычный уровень жизни детей. К счастью, у нас получается все эти вещи решать. На предыдущем заседании удалось добиться того, чтобы суд определил выплаты алиментов супруге до вынесения окончательного решения. Попытки Глушакова применить те или иные уловки, указывают, что у него не совсем правильные взгляды.
Думал, что, возможно, я предвзято отношусь к нему, поскольку представляю одну из сторон. Может, был не объективен. Но увидев, как десятки людей скандируют оскорбления в адрес Глушакова, предположил, что Денис действительно нехороший человек.
– Общественное мнение может повлиять на судебный процесс?
– На судебный процесс это вряд ли повлияет, поскольку суд исходит из действующего законодательства, а также документов, которые находятся в материалах дела. Надеюсь, это повлияет на самого Глушакова, потому что пока он думает, что поступает правильно, честно, порядочно по отношению к своим детям, к своей жене.
"Спорт-Экспресс"
– Занимаясь бракоразводным процессом, обратил внимание, что те действия, которые Денис пытается предпринимать. Безуспешно, к счастью. Они указывают, возможно, на его непорядочность, как минимум, в рамках этого дела, – сказал Жорин. – Первое – это попытка перетянуть суд за много километров от Москвы, в Миллерово Ростовской области (место рождения супругов. – Прим. "СЭ"). Второе – желание отобрать детей у их мамы, учитывая, что младшей дочке полтора года. Что бы ни говорили, но Дарья хорошая мать. И уж тем более ребенку может уделить больше времени, чем Денис. Третье – попытка Глушакова взыскать в качестве алиментов 80 тысяч рублей у супруги, которая находится в декрете. Четвертое – нежелание самому платить алименты в том размере, который бы поддерживал привычный уровень жизни детей. К счастью, у нас получается все эти вещи решать. На предыдущем заседании удалось добиться того, чтобы суд определил выплаты алиментов супруге до вынесения окончательного решения. Попытки Глушакова применить те или иные уловки, указывают, что у него не совсем правильные взгляды.
Думал, что, возможно, я предвзято отношусь к нему, поскольку представляю одну из сторон. Может, был не объективен. Но увидев, как десятки людей скандируют оскорбления в адрес Глушакова, предположил, что Денис действительно нехороший человек.
– Общественное мнение может повлиять на судебный процесс?
– На судебный процесс это вряд ли повлияет, поскольку суд исходит из действующего законодательства, а также документов, которые находятся в материалах дела. Надеюсь, это повлияет на самого Глушакова, потому что пока он думает, что поступает правильно, честно, порядочно по отношению к своим детям, к своей жене.
"Спорт-Экспресс"
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