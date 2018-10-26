Сесар Навас: несмотря на решение УЕФА, мы будем пробовать пробить в еврокубки - для этого нужно выиграть Кубок России

Капитан "Рубина" Сесар Навас отметил, что его команда, несмотря на решение о УЕФА, думает о том, чтобы выиграть Олимп-Кубок России и пробиться в Лигу Европы."Мы не проигрываем уже 10 матчей, команда набрала ход. Мы движемся в нужном направлении. Неплохо идем в чемпионате, и сейчас вышли в четвертьфинал Олимп-Кубка России.Несмотря на решение УЕФА, мы будем пробовать пробить в еврокубки - для этого нужно выиграть Кубок России", - заявил испанец.