Фабио Капелло сделал прогноз на победителя чемпионата России

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло выразил мнение, что чемпионом России в этом сезоне станет "Зенит"."Семак, Симутенков и Низелик были в моем штабе в сборной. Полагаю, у них прекрасные шансы выиграть чемпионат России в этом сезоне. Команда заслуженно идет на первом месте, вряд ли она его упустит.По своему составу "Зенит" должен был выигрывать чемпионат России еще в прошлом году, а сейчас своего не упустит, я уверен. Верю в Семака!" - заявил Капелло.