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Фабио Капелло сделал прогноз на победителя чемпионата России

Бывший тренер сборной России Фабио Капелло выразил мнение, что чемпионом России в этом сезоне станет "Зенит".

"Семак, Симутенков и Низелик были в моем штабе в сборной. Полагаю, у них прекрасные шансы выиграть чемпионат России в этом сезоне. Команда заслуженно идет на первом месте, вряд ли она его упустит.

По своему составу "Зенит" должен был выигрывать чемпионат России еще в прошлом году, а сейчас своего не упустит, я уверен. Верю в Семака!" - заявил Капелло.

"Матч ТВ"
Теги: Капелло Зенит Семак Симутенков
Сегодня, 15:51
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#6  Svetliykenig   Калининград (Сегодня, 17:08)
  • -2
  •  (2)
online

Тьфу, голубизна гомосячья
Регистрация: 18.08.2018 [жалоба]
#5  zen-it  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:00)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
По своему составу "Зенит" должен был выигрывать чемпионат России еще в прошлом году,

Дурак что-ле, не нужно вылизывать попец пятиместным.
Должны были занять низкое место и цели своей добились, молодчики.

Это кто это заговорил-то? Постоянно в ж.... были один раз стрельнули, и что ты!
Позорники Европы!!! Благо Зенит очки для страны набирает. А всякая однодневная шушеоа их разбазаривают.
Регистрация: 5.04.2017 [жалоба]
#4  AlexDelPiero  Выборг (Сегодня, 16:30)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
пятиместным.

А Лохо теперь первоместные? Стрельнули, обратно ныряйте
Регистрация: 9.10.2018 [жалоба]
#3  Blessing  Спб (Сегодня, 16:14)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Lokoflesh
По своему составу "Зенит" должен был выигрывать чемпионат России еще в прошлом году,

Дурак что-ле, не нужно вылизывать попец пятиместным.
Должны были занять низкое место и цели своей добились, молодчики.

Да он прав, недалёкий, если бы Манчини не вскружили голову перспективой в сборную, то это даже не предположение, а логический вывод. Что касается девок, они молодцы, просто воспользовались своим шансом
А вот сейчас, с ним не соглашусь, Зенит играет очень тяжело, и путь к первому месту будет тернистым, и выглядит вовсе не однозначным.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#2  yuri  спб (Сегодня, 16:11)
  • -1
  •  (1)
online

Цитата: Lokoflesh
Дурак что-ле, не нужно вылизывать попец пятиместным.
Должны были занять низкое место и цели своей добились, молодчики.


Всю эту местную шоблу дон Капелло раскусил, Европа расставляла всех по своим местам. На чистой воде какое-то гавно всплывало моментально, а точнее уходило на дно бесполезным для страны грузом. Самый пречистый чемпионат им Мутко. Кот зевал- Жила много не нажилит. Хрюнделя уже были там, а остальная московская шушера ждала своего часа.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#1  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 16:05)
  • -6
  •  (6)
Болеет за:
«Локомотив»
По своему составу "Зенит" должен был выигрывать чемпионат России еще в прошлом году,

Дурак что-ле, не нужно вылизывать попец пятиместным.
Должны были занять низкое место и цели своей добились, молодчики.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
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