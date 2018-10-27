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Сергей Рыжиков: "Крылья Советов" заслуживают большего

Голкипер "Крыльев Советов" Сергей Рыжиков прокомментировал нынешнее положение самарского клуба в РПЛ.

"Дай бог, чтобы "Крылья Советов" показывали то, что требует тренер, чтобы были рады болельщиков, но я знаю одно, что заслуживаем большего, учитывая наш состав, вниманию со стороны области, губернатора.

Мы должны быть выше, команда оправдает доверие болельщиков, фанатов", - цитирует вратаря клубная пресс-служба.
Теги: Крылья Советов Рыжиков
Сегодня, 08:21
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