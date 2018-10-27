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"Урал" - "Уфа": команды объявили составы

Пресс-службы "Урала" и "Уфы" обнародовали стартовые составы на предстоящий матч 12-го тура РПЛ.

"Урал": Годзюр, Ароян, Балажиц, Кулаков, Меркулов, Фидлер, Егорычев, Бикфалви, Димитров, Эль-Кабир, Панюков

"Уфа": Беленов, Аликин, Пуцко, Неделчару, Табидзе, Сухов, Салатич, Карп, Слай, Тилль, Сысуев
Теги: Урал Уфа
Сегодня, 13:07
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