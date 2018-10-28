Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

"Ахмат" - "Динамо": стали известны стартовые составы

"Ахмат" и "Динамо" объявили составы на матч 12-го тура РПЛ.

"Ахмат": Городов, Уциев, Родолфо, Семенов, Кешмази, Ромеро, Иванов, Гащенков, Силва, Думбия, Аблае.

Запасные: Гудиев, Плиев, Мусалов, Кадыров, Раванелли, Харин, Митришев, Балай.

"Динамо": Шунин, Морозов, Шунич, Евгеньев, Хольмен, Жоаозинью, Соу, Рауш, Черных, Теттех, Панченко.

Запасные: Лещук, Соснин, Темников, Терехов, Грулев, Москвичев, Луценко.
Теги: Ахмат Динамо
Сегодня, 15:52
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.