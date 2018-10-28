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Олег Кононов сегодня должен расторгнуть контракт с тульским "Арсеналом"

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов и руководство клуба сегодня должны договориться о расторжении контракта.

Как сообщает Sport24, 52-летний специалист уже подал соответствующий запрос. Вместе с ним из команды уйдут пять помощников: Сергей Кузнецов, Даниэль-Овидиу Тудор, Стергиос Фотопулос, Сантьяго Хесус и Михаил Кожевников.

Ранее сообщалось, что Кононов является основным кандидатом на должность главного тренера "Спартака" после увольнения Массимо Карреры.
Теги: Кононов Арсенал Тула Спартак
Сегодня, 18:30
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(4)
#15  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 19:17)
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online
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: капля никотина
Бедный парень

Бедный???
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#14  Брюзга  Рязань (Сегодня, 19:16)
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online

Херь.
Регистрация: 6.10.2009 [жалоба]
#13  капля никотина  Москва (Сегодня, 19:13)
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online

Бедный парень
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#12  Roganov   (Сегодня, 19:01)
  • 0
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online

Он с помощниками в Спартак придет, а Раульчик?
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#11  Смотрящий  Москва (Сегодня, 19:01)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: acetophenon
Прикиньте, приезжает он в Тарасовку, а в дверях Карпин со словами:
- Кто первый встал - того и тапки!


Прикиньте, приезжают они оба в Тарасовку, а в дверях Рианчо без приставки "и.о." после победы над Рубином...


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#10  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 18:59)
  • +1
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online

На багаж Аленичева со своим багажом.Только походу не Кононов расторгнет, а Арсенал с ним. В активе два договорняка с Ахматом и Спартаком и больше ничего.Провальные вторые таймы и концовки с Рубином, Уралом, Оренбургом, даже у никакущей Уфы на своем поле не выиграли.Гудбай , профессор Плейшнер!
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#9  Batman   (Сегодня, 18:59)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: К.А.
аможет не надо? flushed

Надо, Федя. Надо! © smile

Пишут, что Кононов уже с игроками попрощался...
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#8  wasp35   (Сегодня, 18:57)
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Болеет за:
«Интер»
Бряхня )))


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Факты не существуют - есть только интерпретации.
Регистрация: 12.08.2012 [жалоба]
#7  acetophenon  Пискарёвка (Сегодня, 18:57)
  • +1
  •  (3)
online
Болеет за:
«Зенит»
Прикиньте, приезжает он в Тарасовку, а в дверях Карпин со словами:
- Кто первый встал - того и тапки!
Регистрация: 6.12.2014 [жалоба]
#6  Спартак-навсегда  Орёл (Сегодня, 18:52)
  • +4
  •  (6)
online
Болеет за:
«Спартак»
Карпин был бы интереснее и понятнее... Пока для меня Кононов - пустое место.


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Наши танки будут летать!
Победа будет за нами!!!
Регистрация: 6.03.2007 [жалоба]
#5  Blessing  Спб (Сегодня, 18:47)
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  •  (3)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: К.А.
аможет не надо? flushed

Для любителей экстрима, такой шанс упускать нельзя.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#4  femfs57   (Сегодня, 18:43)
  • -1
  •  (3)

Бряхня
Регистрация: 16.10.2018 [жалоба]
#3  metric  Ленинград-Гатчина (Сегодня, 18:42)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Зенит»
Глушаков ждет своего подчиненного.
Регистрация: 26.03.2008 [жалоба]
#2  оптимист  чебоксары (Сегодня, 18:41)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
К.А.,
Цитата: К.А.
аможет не надо? flushed

Надо.. а то тут Карпиным уже пугают
Регистрация: 10.10.2009 [жалоба]
#1  К.А.  Столица (Сегодня, 18:32)
  • +3
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
аможет не надо? flushed


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ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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