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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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"Хетафе" обыграл "Бетис"
"Как ничья, вроде выиграли мы, нет?". Газинский пытается переубедить корреспондента "Матч ТВ" (видео)
"Краснодар" в 12-м туре чемпионата России обыграл ЦСКА.
Полузащитник краснодарского клуба Юрий Газинский во время послематчевого интервью поправил корреспондента "Матч ТВ" Семена Зигаева, сказавшего, что результат был "ничейным".
"Как ничейный, вроде выиграли мы, нет?", - ответил Газинский.
Полузащитник краснодарского клуба Юрий Газинский во время послематчевого интервью поправил корреспондента "Матч ТВ" Семена Зигаева, сказавшего, что результат был "ничейным".
"Как ничейный, вроде выиграли мы, нет?", - ответил Газинский.
@Spartak83— Vitaly Krysanov (@vkrysanov) October 28, 2018
- Как ничья, вроде выиграли мы, нет?
- Ну вот так вот!
? pic.twitter.com/m77OD96mYU
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