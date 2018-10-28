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"Как ничья, вроде выиграли мы, нет?". Газинский пытается переубедить корреспондента "Матч ТВ" (видео)

"Краснодар" в 12-м туре чемпионата России обыграл ЦСКА.

Полузащитник краснодарского клуба Юрий Газинский во время послематчевого интервью поправил корреспондента "Матч ТВ" Семена Зигаева, сказавшего, что результат был "ничейным".

"Как ничейный, вроде выиграли мы, нет?", - ответил Газинский.

Теги: Газинский Краснодар ЦСКА Видео
Сегодня, 22:47
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#8  Vlad-ОБЖ 66  ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 23:23)
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online

Везде бараны и протащенные наверх дебилы, в кино, на телевидении, в спорте, во власти наконец.. Только и умеют, что хапать бабло, впрочем это умение сейчас главное, а в профессии полные нули..


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
#7  leopold366  г. Петрозаводск (Сегодня, 23:17)
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На МатчТВ берут только по показателям преданности. Поэтому там такой хлам
Регистрация: 21.04.2009 [жалоба]
#6  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 23:07)
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online
Болеет за:
«Спартак»
инструкция болельщикам цске.

__________(нужное вписать) победил только потому, что цска внезапно ослабел

к примеру

Краснодар победил только потому, что цска внезапно ослабел


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#5  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 23:04)
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Болеет за:
«Локомотив»
Корреспондент в прострации.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#4  teacher   (Сегодня, 23:04)
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Кругом непрофессионализм! Игру не смотрел, а вью делает.
Регистрация: 10.01.2017 [жалоба]
#3  Skyline  СПБ (Сегодня, 23:03)
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
это дно журналистики


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сестёр убийц под домашку. кокорина ударевшего чинушу в сизо на 2 месяца
всё что нужно знать о судах РФ
Регистрация: 23.05.2007 [жалоба]
#2  Frankenstein   (Сегодня, 23:00)
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Болеет за:
«Спартак»
Пропалился ослокор,вот и выдал желаемое за действительное))
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
#1  _strelez_  ростов (Сегодня, 22:53)
  • +3
  •  (5)
online

*Футбол России*-ну вот так вот...)
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
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