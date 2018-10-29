Денис Глушаков: верю в светлое будущее!

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал свое возвращение в основную команду."Верю в светлое будущее! Всем добра", – написал Глушаков, выложив фотографию с матча против "Рубина" и закрыв комментарии к ней.Экс-капитан красно-белых попал в заявку впервые с 16 сентября.