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Денис Глушаков: верю в светлое будущее!

Полузащитник "Спартака" Денис Глушаков прокомментировал свое возвращение в основную команду.

"Верю в светлое будущее! Всем добра", – написал Глушаков, выложив фотографию с матча против "Рубина" и закрыв комментарии к ней.

Экс-капитан красно-белых попал в заявку впервые с 16 сентября.

Инстаграм Дениса Глушакова
Теги: Глушаков Спартак Рубин
Вчера, 23:50
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8
(2)
#8  Batman   (Сегодня, 01:31)
  • +1
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Болеет за:
ЦСКА
Сибирячок,
Я хотел почитать комментарии, после того как в Казани его весь ваш сектор *андоном назвал laughing а он сцуко засухарился
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#7  ajax101  Москва (Сегодня, 01:25)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Пожалуй за всю историю Спартака не было в команде человека гаже... чем Глушаков.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
#6  Кепончег УЕФА  где-то здесь (Сегодня, 00:59)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
п.н.х


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аргентинский бродячий театр и отец-герой-труженик
Регистрация: 8.09.2008 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 00:42)
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Batman
Глушаков стал делать проще: пишет херню в Инстаграм и комментарии отключает neutral_face

Ты известный поклонник к-б, написать другу хотел.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  robinzen  Санкт_Петербург (Вчера, 23:59)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Глушак, похоронное Бюро открой... smile


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам грязный скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#3  fox771  Питер-Ленинград (Вчера, 23:59)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
а между прочим после слива Карерки ни одного проигрыша ! ну вот так вот !


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Зенит-Чемпион Deus vult !
I am writing here just for lulz )))
Участник антиспартаковского заговора
Регистрация: 22.07.2010 [жалоба]
#2  Batman   (Вчера, 23:56)
  • +5
  •  (7)
Болеет за:
ЦСКА
Глушаков стал делать проще: пишет херню в Инстаграм и комментарии отключает neutral_face
Регистрация: 23.09.2018 [жалоба]
#1  Хитрый Лис  Петроград (Вчера, 23:54)
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Зенит»
Накатил уже самогона...Закусывать надо!
Регистрация: 19.03.2010 [жалоба]
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