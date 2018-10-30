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Источник: скаут "Манчестер Юнайтед" посетил матч между "Рубином" и "Спартаком"

Заключительный матч 12-го тура РПЛ между "Рубином" и "Спартаком" посетил скаут "Манчестер Юнайтед".

Он специализируется по футболистам, выступающим в Восточной Европе, сообщает "Бизнес online". При этом кого именно просматривал скаут манчестерского клуба, неизвестно.

Напомним, матч 12-го тура между "Рубином" и "Спартаком" прошёл накануне и закончился ничьей – 1:1.
Теги: Рубин Спартак Манчестер Юнайтед
Сегодня, 11:28
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(1)
#10  FedorFedorych  Ладыжин (Сегодня, 13:32)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: SergioV
Надеюсь, Кутепова просматривал.

Да, блд!!!
Регистрация: 18.02.2012 [жалоба]
#9  XUMKA  Рядом с МКАД (Сегодня, 13:15)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Химки»
Судью подбирают
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
#8  DimonYA  Одинцово (Сегодня, 13:00)
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  •  (0)
Болеет за:
«Спартак»
Сесара Наваса на перспективу )
Регистрация: 26.07.2014 [жалоба]
#7  Русский Иван  Москва (Сегодня, 12:37)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Думаю, что Зобнина смотрели, а там и другую молодежь увидел.
Регистрация: 6.05.2012 [жалоба]
#6  serega_user  serega_user (Сегодня, 11:54)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Егорку Сорокина возьмут. Результативность сумасшедшая. Всего лишь 5 секунд на гол потребовалось.
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#5  SergioV  Белгород (Сегодня, 11:51)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Надеюсь, Кутепова просматривал.


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О-ле, о-ла, вперёд Спартак Москва! Красно-бе-лый, красно-бе-лый, красно-белый НА-ВСЕГ-ДА!
Регистрация: 24.04.2017 [жалоба]
#4  stepanmlc   (Сегодня, 11:48)
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Болеет за:
«Спартак»
Приехал посмотреть на Рошу, но тот свалил к беременной жене)


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A tutti, Avanti, Massimo Carrera !
Регистрация: 20.01.2010 [жалоба]
#3  Илья Планков   (Сегодня, 11:48)
  • -6
  •  (6)

вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- https://numl.org/dYQ
Регистрация: 30.10.2018 [жалоба]
#2  Пивовед  Кёнигсбергщина (Сегодня, 11:33)
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Болеет за:
«Спартак»
просто заблудился, скорее всего..


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Национальное достояние- это Память Предков, Народ, его Честь и его Совесть, а не газ и его продавцы.
Регистрация: 21.04.2015 [жалоба]
#1  ФКСМ_1922  Наш город - Ваша столица (Сегодня, 11:30)
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Болеет за:
«Спартак»
Бердыева на место Моура брать будут laughing


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Мы чемпионы!
Регистрация: 2.02.2017 [жалоба]
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