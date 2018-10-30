Кононов будет руководить "Арсеналом" в кубковой игре с "Ахматом" 31 октября

Наставник тульского "Арсенала" Олег Кононов будет руководить командой в матче Кубка России против "Ахмата". Встреча состоится 31 октября.Кононов является одним из главных претендентов на пост главного тренера "Спартака".