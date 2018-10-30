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Кононов будет руководить "Арсеналом" в кубковой игре с "Ахматом" 31 октября

Наставник тульского "Арсенала" Олег Кононов будет руководить командой в матче Кубка России против "Ахмата". Встреча состоится 31 октября.

Кононов является одним из главных претендентов на пост главного тренера "Спартака".

ТСН 24
Теги: Ахмат Арсенал Тула Кононов Спартак
Сегодня, 11:58
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#1  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 12:32)
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Если бабу тянет налево, то уже ее не удержать. Нужно менять срочно.Нахрен не нужен.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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