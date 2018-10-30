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Санкт-Петербург ЦСКА
Москва Локомотив
Москва Краснодар
Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
Оренбург
Крылья Советов
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Вчера, 20:02
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"Бешикташ" хочет вернуть Лориса Кариуса в "Ливерпуль" (3)
Матч "Ростов" - "Анжи" стал самым посещаемым в 12-м туре РПЛ
Встреча "Ростова" и "Анжи" стала самой посещаемой в 12-м туре РПЛ. Игру, завершившуюся победой ростовчан со счетом 1:0, посетили 31?267 зрителей.
"Ростов" — "Анжи" (1:0). 31?267 зрителей
"Крылья Советов" — "Зенит" (0:1). 27?102
ЦСКА — "Краснодар" (1:2). 19?063
"Рубин" — "Спартак" (1:1). 16?101
"Енисей" — "Локомотив" (0:3). 11?436
"Урал" — "Уфа" (1:1). 11?432
"Ахмат" — "Динамо" (0:0). 9?324
"Арсенал" — "Оренбург" (2:2). 8?744.
"Ростов" — "Анжи" (1:0). 31?267 зрителей
"Крылья Советов" — "Зенит" (0:1). 27?102
ЦСКА — "Краснодар" (1:2). 19?063
"Рубин" — "Спартак" (1:1). 16?101
"Енисей" — "Локомотив" (0:3). 11?436
"Урал" — "Уфа" (1:1). 11?432
"Ахмат" — "Динамо" (0:0). 9?324
"Арсенал" — "Оренбург" (2:2). 8?744.
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