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Матч "Ростов" - "Анжи" стал самым посещаемым в 12-м туре РПЛ

Встреча "Ростова" и "Анжи" стала самой посещаемой в 12-м туре РПЛ. Игру, завершившуюся победой ростовчан со счетом 1:0, посетили 31?267 зрителей.

"Ростов" — "Анжи" (1:0). 31?267 зрителей
"Крылья Советов" — "Зенит" (0:1). 27?102
ЦСКА — "Краснодар" (1:2). 19?063
"Рубин" — "Спартак" (1:1). 16?101
"Енисей" — "Локомотив" (0:3). 11?436
"Урал" — "Уфа" (1:1). 11?432
"Ахмат" — "Динамо" (0:0). 9?324
"Арсенал" — "Оренбург" (2:2). 8?744.
Теги: Ростов Анжи
Сегодня, 13:08
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#2  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 13:45)
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online
Болеет за:
«Ростов»
Просто в Ростове очень любят футбол и команду. Думаю даже 2 декабря на матч Ростов-ЦСКА придет не менее 40 тыс. болельщиков
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#1  HM2018  Ростов-на-Дону. (Сегодня, 13:31)
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  •  (3)
online
Болеет за:
«Спартак»
Всё просто, билеты были все по 200 рублей, вот народ на дешевизну и возможностью посидеть в на хороших местах и в ложе пошёл на этот матч. А вообще правильно сделали иначе не больше 15000-20000 пришли бы.


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Да здравствует разум.
Регистрация: 7.01.2011 [жалоба]
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