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Георгий Ярцев: ну уволил "Спартак" Карреру, почему такой ажиотаж? Не пойму

Экс-наставник "Спартака" Георгий Ярцев высказал мнение по поводу отставки Массимо Карреры.

"Ну решило руководство уволить тренера, почему такой ажиотаж? Я не понимаю! Все эти акции в поддержку.

Да, он выиграл чемпионство, но если нет результата в дальнейшем, тренера увольняют. Это судьба любого наставника", — цитирует Ярцева "Советский спорт".
Теги: Спартак Каррера Ярцев
Сегодня, 13:56
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7
(8)
#7  cska1971  Москва (Сегодня, 15:15)
  • -2
  •  (2)
online

Вот кому интересно знать, что Ярцев "не понимает"? Как начнет понимать, тогда пусть и высказывается...
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#6  safonas   (Сегодня, 15:01)
  • +2
  •  (2)

дело то не в том что уволили, а в том как это сделали, нормальный клуб сначала замену достойную ищет и только потом растается с текущим тренером, а здесь выгнать выгнали, а вместо него еще хуже по факту поставили


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#5  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 15:00)
  • -3
  •  (3)

Дело не в том,что уволили, а как.Это увольнение лишний раз подтвердило, что Спартак дерьмо.Одни болельщики поддержали Карреру и песня, которую они спели в Казани шедевр.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
#4  brysy  москва (Сегодня, 14:46)
  • +2
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Уволили из Челси Конте, он тоже выиграл чемпионство, в следующем сезоне команда перестала показывать футбол уровня чемпиона, тренерская работа перестала давать результат и что, надо устраивать болельщицкий бунт, типа верните его обратно, но это-же смешно, что здесь у нас произошло такого, что до сих пор горстка горлопанов никак не успокоятся, это для них наверно первое чемпионство Спартака, которое они увидели воочию, а сам Каррера для них вроде как боженька на небе, а прошлые чемпионства под руководством Бескова и Романцева и чемпионство того-же Жоры Ярцева они не видели, да потому что их просто на тот момент не было на свете, или они только что родились на свет божий и по понятным причинам видеть этого не могли, так непонятно, теперь что, надо икону с изображением Карреры нарисовать и молиться на неё что-ли, на кого молиться-то, игры нет, напрочь, с составом полный бардак, результат плачевный, так чего ещё, что, этот тренер не заслужил отставки?
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#3  Koman4  Приморье (Сегодня, 14:45)
  • +1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Да потому что увольнять надо было других.
Регистрация: 6.02.2008 [жалоба]
#2  marlok  Иваново (Сегодня, 14:42)
  • +3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Уволить можно по разному. А тут руководство Спартака расписалось в полном своем невежестве. Уволили в угоду какой-то группе людей в Спартаке, точнее обезглавили Спартак, не подготовя замены тренерскому штабу, больше похоже на истерию.
Регистрация: 7.09.2018 [жалоба]
#1  wir sind die besten  Санкт-Петербург (Сегодня, 14:29)
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
НУ выражают люди свое мнение, НУ и что в этом плохого...еще один НУ... smile
Регистрация: 15.12.2013 [жалоба]
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