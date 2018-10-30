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Юрий Гаврилов: может стоит дать шанс Шалимову в "Спартаке"? Он ведь наш парень

Член совета ветеранов "Спартака" Юрий Гаврилов поделился мнением, кто должен возглавить команду.

"Уже прозвучали имена Черчесова, Бердыева, Карпина, Кононова, Слуцкого, а сегодня мне сообщили, что возникает фамилия и Игоря Шалимова. Черчесов уже был, все остальные — это не спартаковские люди. Карпин? Он уже был.

А почему бы не попробовать Шалимова? Может стоит ему дать шанс? У него уже есть определенный опыт с другими командами. Я считаю, что нужно дать шанс нашему человеку, который может сплотить команду. Я уверен, что Шалимов мог бы сплотить сейчас команду - это наш человек, спартаковский парень", — сказал Гаврилов.

Sport24
Теги: Гаврилов Спартак Шалимов
Сегодня, 15:28
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13
(3)
#13  sanyapytilin   (Сегодня, 15:50)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Именно с вашим парнем вы выиграли чемпионство)))
Удивительные рассуждения...может просто найти приличного тренера?


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Может литр? Не, нам 0,7 хватит...
Регистрация: 6.01.2006 [жалоба]
#12  cska1971  Москва (Сегодня, 15:48)
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online

Потом опять скажет, что пошутил?
Регистрация: 26.01.2007 [жалоба]
#11  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 15:47)
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online
Болеет за:
«Спартак»
У Шалимова даже нет ни образования ни лицензии!Пусть сначала закончит что-нибудь,потренируется на "кошечках" и лет так через 10 заяву даст!
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#10  al-les  SPB (Сегодня, 15:47)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Санитар для Кутарбы,
Как они задрали уже, он же наш, спартаковский. Может тренера искать исходя из профессиональных качеств...
Регистрация: 31.08.2018 [жалоба]
#9  Schweinsteiger   (Сегодня, 15:46)
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Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Сибирячок
Сцуко, как стыдно то..

стыдно? мне стыдно ,когда ьездумно пихают кого угодно порулить командой, или пиарятся за её счет или живут за её счет и лизоблюдят федуну. вот это стыдно.
ах, да... п.н.х., уеба


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
#8  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 15:43)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Динамо К»
Да Юра просто прикололся. Какой Шалимову "Спартак" если он в "Химках" не знает что делать. flushed
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#7  GreatWhite999  Санкт-Петербург (Сегодня, 15:41)
  • +2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Они издеваются над командой и болельщиками? Специально?

Если основывать свое мнение на той информации , которая подается нам через СМИ, то оно формируется только одно и очень устойчивое , правда хочется (как бы надеясь, что это не так) поставить знак «?»...,- у нас везде и всем управляют исключительно дилетанты или идиоты? ....


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Люди-как свечи,одни для света и тепла,а другие просто в жопу!!!Ф. Раневская
Регистрация: 17.10.2011 [жалоба]
#6  Xar  Москва (Сегодня, 15:41)
  • +4
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
ага, Бубнова возьмите, он тоже наш.
Регистрация: 20.10.2013 [жалоба]
#5  Сибирячок   (Сегодня, 15:40)
  • -3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: Schweinsteiger
да идите уже нахер...

Цитата: Spielhur
Иди в жопу олкаж

Цитата: golden Axe
Иди в сраку вместе с Шалимовым

Цитата: Andlawyer
ну е-мое!

Вы болельщики Спартака? Это вы послали заслуженного Спартаковца и одну из почти легенд Спартака только за высказанное мнение?

Да ничего в вас спартаковского нет, вы быдло. Сцуко, как стыдно то...За вас, уроды.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#4  Andlawyer  Москвы (Сегодня, 15:36)
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
ну е-мое!
Регистрация: 4.10.2009 [жалоба]
#3  golden Axe   (Сегодня, 15:34)
  • -1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Иди в сраку вместе с Шалимовым
Регистрация: 1.02.2017 [жалоба]
#2  Spielhur  Зажопинск (Сегодня, 15:33)
  • -3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Иди в жопу олкаж
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#1  Schweinsteiger   (Сегодня, 15:31)
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
да идите уже нахер...


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Кепончег УЕФА
Регистрация: 5.11.2010 [жалоба]
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