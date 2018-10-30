Юрий Гаврилов: может стоит дать шанс Шалимову в "Спартаке"? Он ведь наш парень

Член совета ветеранов "Спартака" Юрий Гаврилов поделился мнением, кто должен возглавить команду."Уже прозвучали имена Черчесова, Бердыева, Карпина, Кононова, Слуцкого, а сегодня мне сообщили, что возникает фамилия и Игоря Шалимова. Черчесов уже был, все остальные — это не спартаковские люди. Карпин? Он уже был.А почему бы не попробовать Шалимова? Может стоит ему дать шанс? У него уже есть определенный опыт с другими командами. Я считаю, что нужно дать шанс нашему человеку, который может сплотить команду. Я уверен, что Шалимов мог бы сплотить сейчас команду - это наш человек, спартаковский парень", — сказал Гаврилов.