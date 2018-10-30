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Ари: я о себе забочусь - может, и до 40 лет буду выступать

Нападающий "Краснодара" Ари рассказал, что может покинуть российский клуб по окончании срока контракта.

"Пока разговоров о продлении контракта с "Краснодаром" нет. У меня есть предложения из Дубая, Катара и Турции, но я сейчас об этом не думаю. Мне нужно сконцентрироваться на играх, которые меня ожидают по действующему соглашению. А так, в следующем году, может, и предстоят какие-то переговоры.

Из России предложений не поступало. Что касается моей дальнейшей карьеры, то я о себе забочусь, так что, может, и до 40 лет буду выступать. Посмотрим, получится ли. А ещё у меня есть мой проект — клуб, которым я владею в Бразилии. Может быть, закончу карьеру в нём или в команде, которая меня воспитала", - цитирует Ари "Чемпионат.сом".
Теги: Ари Краснодар
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