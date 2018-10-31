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Владимир Пономарёв: Чалову еще очень рано отпускать куда-то - мы просто испортим парня

Экс-футболист ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением по поводу интереса одного из клубов АПЛ к Фёдору Чалову.

"Рано ему еще уезжать. Хоть в Англию, хоть куда. Года два он должен поиграть здесь. Заматереть должен. Вот тогда будет толк. А так бросать в омут куда-то, ну и будет сидеть на лавке, пропадёт парень. Рано. Ему всего 20. Вот в 22 уже можно переходить. Обязательно. А сейчас нельзя отпускать - просто испортим парня", — сказал Пономарев.

"Чемпионат"
Теги: Чалов Пономарев ЦСКА
Сегодня, 14:36
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(2)
#4  safonas   (Сегодня, 15:54)
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online

если есть голова на плечах, то она и в 20 есть, а если нет, то и в 30 вряд-ли появится


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#3  tiki  Москва (Сегодня, 15:19)
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online
Болеет за:
ЦСКА
вот тут и есть вся суть...мы боимся их отпускать из тепличных условий...тот же Дибала поехал лет в 19 вроде в не самый сильный Палермо (и в серии Б поиграл).И не знал будет ли основным.а в итоге вырос в игрока мирового уровня
игрок в любом случае будет расти, если он сам этого хочет


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Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
#2  Spielhur  Зажопинск (Сегодня, 15:08)
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Болеет за:
«Спартак»
А может все таки стоит? Чтобы тут не закис.
Регистрация: 10.12.2017 [жалоба]
#1  Rasmuz   (Сегодня, 14:50)
  • +3
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Чалову можете спокойно отпустить. А Чалова пока рано.
Регистрация: 29.08.2017 [жалоба]
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