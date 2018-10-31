Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Опрос:

Как поступить с Кокориным и Мамаевым? (речь о футболе)
Показать все опросы

Новости партнеров

КДК проведет дополнительное разбирательство по матчу "Рубин" - "Спартак"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС проведет дополнительное разбирательство по матчу "Рубин" — "Спартак", прошедшему в 12-м туре чемпионата России.

В записи трансляции матча был виден дым и слышны нецензурные выкрики, которые не были отображены в рапорте делегатов матча.

Sport24
Теги: Рубин Спартак
Сегодня, 17:16
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(1)
#5  К.А.  Столица (Сегодня, 18:26)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Спартак»
как удобно.чуть что в сторону "Спартака",то в рапорте отражено не было,значит предмета для разбирательств нет.а тут,оказывается,можно проводить доп разбирательства.уроды.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
#4  DROOZD  брянск (Сегодня, 18:18)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Недобрали...пересчитали и прослезились


--------------------
fortuna no penis
Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
#3  1632   (Сегодня, 17:32)
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: safonas
а еще явно было слышно, как кто-то пукнул, разберитесь пожалуйста

а ты думаешь откуда был дым? однозначно надо разбираться!!!)
Регистрация: 8.10.2018 [жалоба]
#2  brysy  москва (Сегодня, 17:30)
  • -2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
А как-же жарить шашлык без дыма, без дыма не бывает, а матерились от того, что угли плохо разгорались.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
#1  safonas   (Сегодня, 17:25)
  • +1
  •  (9)

а еще явно было слышно, как кто-то пукнул, разберитесь пожалуйста


--------------------
мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.