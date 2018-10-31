КДК проведет дополнительное разбирательство по матчу "Рубин" - "Спартак"

Контрольно-дисциплинарный комитет РФС проведет дополнительное разбирательство по матчу "Рубин" — "Спартак", прошедшему в 12-м туре чемпионата России.В записи трансляции матча был виден дым и слышны нецензурные выкрики, которые не были отображены в рапорте делегатов матча.