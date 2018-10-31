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Луиш Нету: предпочитаю иногда играть не очень хорошо, но брать три очка

Защитник "Зенита" Луиш Нету заявил, что сейчас для команды более важны набранные очки, чем красивая игра.

"Конечно, мы хотим в каждом матче играть красиво. Но я предпочитаю иногда играть не очень хорошо, как в Самаре, но брать три очка. Это гораздо лучше, чем провести фантастический матч и потерять очки", - цитирует Нету Sport24.
Теги: Нету
Сегодня, 17:24
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#2  Boss52  Санкт-Петербург (Сегодня, 17:43)
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Болеет за:
«Зенит»
Цитата: Saveger
Луиш Нету: предпочитаю иногда играть не очень хорошо. Точка


Я не думаю, что ты правильно интерпретировал его высказывание. Скорее всего он хотел сказать: "Предпочитаю, когда команда иногда играет не очень хорошо, но берет три очка". Наверное, это сложности перевода. Ведь Нету, точно, не идиот.
Регистрация: 29.11.2014 [жалоба]
#1  Saveger  СПб (Сегодня, 17:26)
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  •  (5)
online
Болеет за:
«Зенит»
Луиш Нету: предпочитаю иногда играть не очень хорошо. Точка


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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