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Олег Кононов: "Спартак"? Конкретика будет, когда будут говорить два клуба

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов после победы над "Ахматом" (2:0) в 1/8 финала Кубка России высказался о своем будущем в клубе.

Сообщалось, что красно-белым, чтобы подписать Кононова по ходу этого сезона, предстоит заплатить определенную сумму, которую можно рассматривать в качестве отступных - и она может достигать 3 миллионов евро.

- Это ваш последний матч в "Арсенале?

- На эту тему, конечно же, я не буду отвечать. В первую очередь, я игрок... (смеется) тренер "Арсенала" и с этим связано самое главное, что я могу сказать про клуб, про футболистов и про игру. На данный момент с этим связано мое будущее.

Что будет дальше, мы посмотрим. Все зависит, как я уже сказал, от клуба. Это моя первоочередная задача как тренера, чтобы "Арсенал" играл, показывал футбол и результат. И в чемпионате, и в Кубке.

На тему "Спартака" сейчас идет много разговоров, но я не могу вам сказать ничего конкретного. Конкретика будет только когда, когда будут говорить два клуба.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Кононов Спартак Арсенал Тула
Вчера, 22:58
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#4  Agasphere  Москва (Вчера, 23:15)
  • +2
  •  (2)

Цитата: капля никотина
Клубы не могут разговаривать - у них рта нет.

Отсюда и пердение.
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
#3  капля никотина  Москва (Вчера, 23:09)
  • +2
  •  (2)

Клубы не могут разговаривать - у них рта нет.

Хотя у нас нет рта и у отдельных личностей - таких как Родионов - жалкая тля на теле Великого Клуба. Бессловесное животное.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#2  Saveger  СПб (Вчера, 23:08)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
На эту тему, конечно же, я не буду отвечать. В первую очередь, я игрок... (смеется) тренер "Спартака"... (смеется) "Арсенала" и с этим связано самое главное, что я могу сказать про ромб... (смеется) клуб, про Федуна... (смеется) футболистов и про Москву... (смеется) игру. На данный момент с этим связано мое будущее.


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
#1  Максим I  Столица Великой Российской Империи (Вчера, 23:06)
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
ЦСКА
Schl?cha.


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Ненавижу негров и расизм!
Регистрация: 19.01.2016 [жалоба]
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