"Когда там последний официальный матч был у нас, в 2021 году? Это очень большой простой. Одно дело товарищеские игры, другое - официальные матчи. Тем более на таком крупном турнире, где все сборные костьми ложатся на поле. Нет уверенности, что наша сборная бы вышла из группы на Евро, там соперники серьезные - не Беларусь", - заявил Мостовой.
Сегодня, 14-го июня стартует групповой этап Чемпионата Европы-2024 в Германии. В матче открытия сборная страны-хозяйки турнира примет сборную Шотландии. Игра пройдет в Мюнхене. Турнир будет идти ровно месяц и завершится 14-го июля. Финальный матч пройдет в Берлине.
Последний официальный матч сборная России провела 14-го ноября 2021-го года. В матче отборочного этапа к Чемпионату Мира-2022 в Катаре россияне уступили сборной Хорватии (0:1). В 2024-м году подопечные Валерия Карпина провели два товарищеских матча. Сборная Сербии и сборная Белоруссии были переиграны с одинаковым счетом 4:0.
Источник: "РБ Спорт"
Мостовой: не уверен, что сборная России вышла бы из группы на Евро. Там соперники серьезные - не Беларусь
Экс-футболист испанской "Сельты" Александр Мостовой высказался об уровне сборной России в сравнении с участниками Евро-2024.
Фото: официальный сайт РФС