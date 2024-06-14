"Латышонок - неплохой и довольно молодой игрок. Видно, что ему ещё нужно много работать. Он ничего ещё не добился, но очень перспективный. "Зенит" пригласил его, но это не означает, что он сразу попадёт в основной состав. Выиграет ли он конкуренцию, большой вопрос. Но "Зенит" сделал понятный для меня трансфер", - заявил Радченко.
Санкт-петербургский "Зенит" объявил о переходе в команду голкипера Евгения Латышонка, который ранее выступал в составе калининградской "Балтики". Футболист подписал со своим новым клубом контракт на 4 сезона с возможностью продления еще на один.
Ранее СМИ сообщали, что трансфер Латышонка обойдется "Зениту" в 10 миллионов рублей. Такая сумма, по данным прессы, была прописана в контракте с "Балтикой" в качестве отступных. В минувшем сезоне на счету воспитанника "Краснодара" 26 матчей за "Балтику" в РПЛ, в которых он пропустил 38 мячей.
Источник: "Чемпионат"
Радченко: не факт, что Латышонок сразу попадёт в основной состав "Зенита"
Бывший футболист Дмитрий Радченко прокомментировал трансфер голкипера "Балтики" Евгения Латышонка в "Зенит".
Фото: официальный сайт "Зенита"