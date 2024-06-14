Полузащитник "Родины" Александр Юшин может перебраться в клуб РПЛ в летнее трансферное окно. По информации "РБ Спорт", интерес к 29-летнему игроку проявляет "Факел" из Воронежа.
В "Родину" Юшин перешел в январе 2024-го года из "Урала". В первой половине сезона футболист принял участие в 13-ти матчах РПЛ в составе клуба из Екатеринбурга и отметился одной голевой передачей.
В весенней части сезона на счету Юшина 1+1 по системе гол+пас в 12-ти матчах Первой лиги за "Роднину". Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2025-го года.
Экс-полузащитник "Урала" Александр Юшин может перейти в "Факел"
Воронежский "Факел" заинтересован в приобретении футболиста "Родины" Александра Юшина.
Фото: официальный сайт "Родины"