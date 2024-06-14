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Экс-полузащитник "Урала" Александр Юшин может перейти в "Факел"

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Воронежский "Факел" заинтересован в приобретении футболиста "Родины" Александра Юшина.
Фото: официальный сайт "Родины"
Полузащитник "Родины" Александр Юшин может перебраться в клуб РПЛ в летнее трансферное окно. По информации "РБ Спорт", интерес к 29-летнему игроку проявляет "Факел" из Воронежа.

В "Родину" Юшин перешел в январе 2024-го года из "Урала". В первой половине сезона футболист принял участие в 13-ти матчах РПЛ в составе клуба из Екатеринбурга и отметился одной голевой передачей.

В весенней части сезона на счету Юшина 1+1 по системе гол+пас в 12-ти матчах Первой лиги за "Роднину". Контракт игрока с московским клубом рассчитан до лета 2025-го года.

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