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Игорь Шалимов: Каррере нельзя было обострять отношения с российским костяком команды

Экс-игрок "Спартака" Игорь Шалимов отметил, что Массимо Каррера совершил ошибку, решив пойти на конфликт с российскими игроками команды.


"Наших футболистов должно быть на поле как минимум пятеро, поэтому российский костяк исторически очень важен. Это "Зенит", который выиграл Кубок УЕФА и Суперкубок. Это ЦСКА золотых времен, самая стабильная команда России того периода.

В чемпионский год у "Спартака" тоже присутствовал российский костяк. Нельзя необоснованно обострять отношения с его представителями. Обострять можно, если человек не соответствует уровню, выходя на поле. Все, что касается нефутбола, не должно никак влиять на отношение к игроку", - сказал Шалимов.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Шалимов Каррера Спартак
Сегодня, 09:07
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15
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#15  капля никотина  Москва (Сегодня, 11:07)
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online

Это не костяк - это становой хребет, колонна, вертикаль!!!

Поганый итальянец покусился на святое!!! И золото 555 пробы не помогло. Ату , его - ату!!! Отщепенца приблудного......

А Игарь наш... и ему хочется....
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#14  Viper  Saint-Petersburg (Сегодня, 11:01)
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online

Нельзя путать костяк и ОПГ


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Друг укажет, на что я способен, враг же научит, как мне поступать.
Регистрация: 8.02.2010 [жалоба]
#13  Санитар для Кутарбы  Гагра (Сегодня, 10:56)
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online
Болеет за:
«Динамо К»
Цитата: anatolik189
Это советы "мастера",которого гонят со всех команд?Ты в себе-то разберись,потом будешь советы давать.Сам то чего добился?Когда игрок начинает дурака валять на поле и писать гадости на тренера ему самое место в другой команде,типа ФНЛ или ПФЛ.

flushed Он наверное забыл,что Ари не хотел возвращаться в Краснодар исключительно только из-за него.
Регистрация: 12.07.2018 [жалоба]
#12  guns111  Выборг (Сегодня, 10:35)
  • +2
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online
Болеет за:
«Зенит»
Когда костяк начинает ауевать, надо давать пестюлей. Денисов знает.


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Красно-белое шапито и вешалка для пальто
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
#11  Конек   (Сегодня, 10:32)
  • +2
  •  (2)

а если этот костяк совсем о...л? smile
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#10  Жорж Милославский  Липецк (Сегодня, 10:15)
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Игорь,ты не прав!
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
#9  MIG  Piter (Сегодня, 09:56)
  • -3
  •  (3)

и Игорю нужно шанс дать - все таки свой!


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http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
#8  Apant1   (Сегодня, 09:54)
  • +4
  •  (4)
online

Костяк, это что то твёрдое, на чём всё держится, а когда это становится мягким и тёплым, это уже не костяк, надо избавляться
Регистрация: 15.03.2017 [жалоба]
#7  Roganov   (Сегодня, 09:52)
  • +4
  •  (6)
online

Сам себе противоречит. В том и дело, что у тренера были основания обострить отношения с просевшим игроком, который ещё и воду мутил в команде. Так в чём ошибка Карреры?
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#6  Makc33   (Сегодня, 09:39)
  • +6
  •  (8)

У нас и тренеры самые лучшие и футболисты самые лучшие ,а вот Каррера такой сякой пришел и стал всех обижать ,у Аленичева багаж отобрал,русский костяк развалил и и всего лишь два трофея ,никчемный специалист ,конечно же наши лучше!!!
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#5  Смотрящий  Москва (Сегодня, 09:36)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Это он заявляется как кандидат?


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Говорю что думаю.
Думаю, что говорю.
Регистрация: 19.09.2011 [жалоба]
#4  verhdon27  ст. Казанская (Сегодня, 09:36)
  • +4
  •  (8)
Болеет за:
«Ростов»
Ключевая фраза: "....Обострять можно, если человек не соответствует уровню, выходя на поле."

Не вижу ни одного российского тренера (кроме Черчесова) (а уж тем более Кононова), которому в Спартаке могли бы выдать карт-бланш на решение этого вопроса (наведение порядка) в команде.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
#3  anatolik189  гКлин Московской обл (Сегодня, 09:35)
  • +2
  •  (8)
Болеет за:
«Спартак»
Это советы "мастера",которого гонят со всех команд?Ты в себе-то разберись,потом будешь советы давать.Сам то чего добился?Когда игрок начинает дурака валять на поле и писать гадости на тренера ему самое место в другой команде,типа ФНЛ или ПФЛ.
Регистрация: 2.04.2012 [жалоба]
#2  safonas   (Сегодня, 09:34)
  • +5
  •  (7)

опять ставим паспорт на первое место


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мой клуб слишком известен чтобы его называть
Регистрация: 2.12.2015 [жалоба]
#1  DROOZD  брянск (Сегодня, 09:17)
  • +4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Игорь,а глушаков когда последний раз соответствал уровню выходя на поле?


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Регистрация: 6.02.2012 [жалоба]
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