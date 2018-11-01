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Глава Профсоюза футболистов: финансовое положение в "Балтике" и "Анжи" не улучшилось

Гендиректор Общероссийского профсоюза футболистов Александр Зотов рассказал о проблемах в "Балтике" и "Анжи".

"Ситуация с финансами лучше не стала ни в "Балтике", ни тем более в "Анжи". В "Балтике" сейчас идет реорганизация управленческая, надеюсь, что после этого ситуация исправится.

А вот в "Анжи" ничего не меняется. И это удручает", - сказал Зотов.

Р-Спорт
Теги: Балтика Анжи
Сегодня, 09:48
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