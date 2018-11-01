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Шалимов: болельщики очень несправедливы к Леониду Федуну - он подобрал клуб в период развала

Экс-полузащитник "Спартака" Игорь Шалимов, который сейчас работает главным тренером "Химок", отметил заслуги владельца красно-белых, Леонида Федуна.

"Я редко бываю на матчах “Спартака", но иногда попадаю на них. Подходят фанаты, просят сфотографироваться, вспоминают старые времена. Спартаковские болельщики благодарные. Точно так же фаны благодарны и Романцеву, и Титову, и Мостовому, и Гаврилову. Они помнят и чтят Черенкова.

Всем, кто играл в команде и оставил добрую память, они признательны. Но они забывают про одного человека. Леонид Федун подобрал "Спартак" после периода развала, сделал большое дело, клуб прошел серьезный путь. Потратил много времени, денег. И спустя время люди это оценят. Болельщики у красно-белых не злые", - заявил Шалимов.

"СЭ"
Теги: Шалимов Федун Спартак
Сегодня, 12:25
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16
(4)
#16  Конек   (Сегодня, 13:25)
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На самом деле в нулевых не спартак был развален, а просто другие клубы поднялись, конкуренция в борьбе за чемпионство появилась, потому и в еврокубках дела гораздо лучше пошли. С тех пор никто даже 3 раза подряд чемпионом страны не был
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#15  Джонни  Краснодар сити (Сегодня, 13:22)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Кубань»
Бывшего шефа-Кононова, ныне конкурента, обосрал, потенциальному работодателю лизнул. Прослеживается определенная логическая цепочка. Дайте Шалимову поработать!


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10 лет
Регистрация: 23.06.2008 [жалоба]
#14  Гастэряну   (Сегодня, 13:22)
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  •  (0)
online

Цитата: Карабас-Барабас
Про Федуна он прав на все 100

построил чпок-арену, на которой его брат разрешает пищевику проводить домашние игры, купил чемпионство, а поросята все недовольны...
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#13  Realist2000   (Сегодня, 13:17)
  • 0
  •  (0)
online

Это называется - хочу в Спартак.Согласен на все.
Регистрация: 20.03.2017 [жалоба]
#12  Карабас-Барабас   (Сегодня, 13:15)
  • 0
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Про Федуна он прав на все 100

Но выглядит жополизвством
Регистрация: 5.08.2010 [жалоба]
#11  Makc33   (Сегодня, 13:09)
  • -1
  •  (3)
online

Серьезная заявка на пост главного тренера. Сейчас еще пару ветеранов скажу что Шалимов же наш,свой , и вот вам новый тренер
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
#10  baden69   (Сегодня, 13:07)
  • +3
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
Шалимов делает все, чтобы совершить трансфер "Химки"-"Спартак"... С криками "я свой...", "Федун - лучший!", "Кононов - лох" и т.д.
Регистрация: 31.08.2010 [жалоба]
#9  serega_user  serega_user (Сегодня, 13:06)
  • +1
  •  (1)
online
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: Конек
А Гинер значит в ЦСКА пришел, когда там все за...сь было? smile У одного более 20 трофеев, а у другого всего 2+плюс ко всему куча скандалов, горы грязного белья на показ

Ну дак больно же катиться вниз с горы после успешных 90-х. Вот и строят из себя великомучеников. В принципе они могли вернуться на тропу трофеев, но конкуренты не дремали и стали сильнее. А то, что Федун только бизнесмен - это уже давно понятно стало. Он не управленец, как Гинер, только в этом их отличие. А наличие фантиков в кармане далеко не всегда гарантируют успешные выступления, что в принципе и подтверждается количеством их трофеев за последние годы. Только и остается гордиться "а мы то в дерби". Кули толку от их дерби, если потом оказываются ниже нас в таблице. И начинается эта трель: "спартак сам себе проиграл". А больше дак никому проиграть не могут?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
#8  Миша Кравцов   (Сегодня, 13:05)
  • -4
  •  (4)
online

вы слышали о миостимуляторах? Друг недавно опробовал новый пояс миостимулятор и так он поразил его результативностью что он начал вести блог. Сам лично затестил его и уже через неделю начал уходить живот, а через две проступили кубики, подкачал бицепс и спину, а жена убрала в талии пару см. и подкачала живот. Это реально крутая штука и главное ничего делать не нужно - просто надел и делай что хочешь. Вот подробно читайте о нем в блоге ---- https://numl.org/dYQ
Регистрация: 1.11.2018 [жалоба]
#7  P. Holmberg  Eskilstuna (Сегодня, 12:52)
  • +2
  •  (4)

Какой ненавязчивый Шалимов))))


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Хочу нож из криптоплутония, чтобы плавился когда в стенку втыкаешь
Регистрация: 27.07.2018 [жалоба]
#6  Конек   (Сегодня, 12:49)
  • 0
  •  (4)

А Гинер значит в ЦСКА пришел, когда там все за...сь было? smile У одного более 20 трофеев, а у другого всего 2+плюс ко всему куча скандалов, горы грязного белья на показ
Регистрация: 21.10.2018 [жалоба]
#5  Blessing  Спб (Сегодня, 12:48)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Зенит»
Спартаковские болельщики благодарные.
Оставляют в живых, не расстреливают.


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
#4  МАРТ  тюмень (Сегодня, 12:44)
  • -4
  •  (12)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: guns111
Хорошо лижет, душевно! Чем не новый тренер фк см?

на счёт "лижешь"....откуда знаешь?...спец? smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
#3  Spartacus1971   (Сегодня, 12:33)
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
Хитрый Алекперов затаился,а все винят Федуна.
Регистрация: 12.02.2013 [жалоба]
#2  fd65   (Сегодня, 12:31)
  • +2
  •  (10)
Болеет за:
«Спартак»
Леща закидывает арнольдычу...., в тренеришки метит....
Регистрация: 3.12.2016 [жалоба]
#1  guns111  Выборг (Сегодня, 12:30)
  • +3
  •  (15)
Болеет за:
«Зенит»
Хорошо лижет, душевно! Чем не новый тренер фк см?


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Красно-белое шапито и вешалка для пальто
Регистрация: 16.04.2008 [жалоба]
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