Шалимов: болельщики очень несправедливы к Леониду Федуну - он подобрал клуб в период развала

Экс-полузащитник "Спартака" Игорь Шалимов, который сейчас работает главным тренером "Химок", отметил заслуги владельца красно-белых, Леонида Федуна."Я редко бываю на матчах “Спартака", но иногда попадаю на них. Подходят фанаты, просят сфотографироваться, вспоминают старые времена. Спартаковские болельщики благодарные. Точно так же фаны благодарны и Романцеву, и Титову, и Мостовому, и Гаврилову. Они помнят и чтят Черенкова.Всем, кто играл в команде и оставил добрую память, они признательны. Но они забывают про одного человека. Леонид Федун подобрал "Спартак" после периода развала, сделал большое дело, клуб прошел серьезный путь. Потратил много времени, денег. И спустя время люди это оценят. Болельщики у красно-белых не злые", - заявил Шалимов.