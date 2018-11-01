Вице-президент "Спартака" попросил фанатов не оскорблять Глушакова

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов 31 октября встретился с одной из болельщицких организаций московского клуба.На встрече был поднят вопрос об отношении болельщиков к капитану красно-белых Денису Глушакову. Измайлов попросил фанатов воздержаться от оскорблений игрока.Напомним, Глушаков изначально был отстранен от работы с основной командой бывшим главным тренером команды Массимо Карреры, но после отставки итальянца и. о. главного тренера команды Рауль Рианчо вернул игрока в состав.