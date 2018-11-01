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Вице-президент "Спартака" попросил фанатов не оскорблять Глушакова

Вице-президент "Спартака" Наиль Измайлов 31 октября встретился с одной из болельщицких организаций московского клуба.

На встрече был поднят вопрос об отношении болельщиков к капитану красно-белых Денису Глушакову. Измайлов попросил фанатов воздержаться от оскорблений игрока.

Напомним, Глушаков изначально был отстранен от работы с основной командой бывшим главным тренером команды Массимо Карреры, но после отставки итальянца и. о. главного тренера команды Рауль Рианчо вернул игрока в состав.

Sport24
Теги: Глушаков Спартак
Сегодня, 20:07
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(1)
#2  alexpyat  Пятигорск (Сегодня, 20:37)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Локомотив»
Наиль лучше бы молчал, а то с трибун заряды не только про Глушака польются
Регистрация: 23.03.2016 [жалоба]
#1  Trucha   (Сегодня, 20:10)
  • +1
  •  (5)
Болеет за:
«Зенит»
зашквар
Регистрация: 4.08.2016 [жалоба]
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