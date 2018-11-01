Болельщики "Спартака" оскорбляли Глушакова в матче с "Анжи" (видео)

Фанаты московского "Спартака" освистали и оскорбляли полузащитника команды Дениса Глушакова в матче 1/8 финала Кубка России с махачкалинским "Анжи", сообщает корреспондентМихаил Гончаров.Болельщики заряжали "Глушаков - г**дон" и поддерживали экс-наставника команды Массимо Карреру.Напомним, ранее известный болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров опубликовал ролик, в котором в форме стихов раскритиковал бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреру. Видео лайкнули Глушаков и защитник Андрей Ещенко, после чего итальянский специалист отстранил обоих игроков от работы с основной командой. После увольнения Карреры оба игрока вернулись в состав.