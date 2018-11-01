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Болельщики "Спартака" оскорбляли Глушакова в матче с "Анжи" (видео)

Фанаты московского "Спартака" освистали и оскорбляли полузащитника команды Дениса Глушакова в матче 1/8 финала Кубка России с махачкалинским "Анжи", сообщает корреспондент Rusfootball.info Михаил Гончаров.

Болельщики заряжали "Глушаков - г**дон" и поддерживали экс-наставника команды Массимо Карреру.

Напомним, ранее известный болельщик "Спартака" Дмитрий Назаров опубликовал ролик, в котором в форме стихов раскритиковал бывшего главного тренера красно-белых Массимо Карреру. Видео лайкнули Глушаков и защитник Андрей Ещенко, после чего итальянский специалист отстранил обоих игроков от работы с основной командой. После увольнения Карреры оба игрока вернулись в состав.

Теги: Спартак Глушаков Анжи Rвидео
Сегодня, 20:18
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(5)
#11  Roganov   (Сегодня, 21:30)
  • 0
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online

Мдааа... показали крупным планом, чуть не ревел. Наказали его болелы, больно наказали.
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#10  fc zenit spb-Russia  Дудинка (Красноярский край) - Оренбург (Сегодня, 21:14)
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
5 с +
Регистрация: 19.11.2009 [жалоба]
#9  Sash79  Москва (Сегодня, 21:13)
  • 0
  •  (0)
Болеет за:
ЦСКА
У них постоянно конфликты. Рыба гниет с головы...
Регистрация: 26.11.2017 [жалоба]
#8  Гастэряну   (Сегодня, 21:04)
  • 0
  •  (2)

если у пищевика капитан г...ндон, то про остальных вообще лучше молчать
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#7  Анатолий Ctkbdthcnjd   (Сегодня, 20:59)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
полузащитник полувратарь полумуж полулюбовник
Регистрация: 7.06.2017 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 20:53)
  • -4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Секта, куле
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  Roganov   (Сегодня, 20:47)
  • +2
  •  (4)
online

Эпичненько хД
Регистрация: 24.10.2018 [жалоба]
#4  XUMKA  Рядом с МКАД (Сегодня, 20:38)
  • +1
  •  (13)
online
Болеет за:
«Химки»
Гнобить иуду
Регистрация: 14.09.2010 [жалоба]
#3  Колян Безмолвный   (Сегодня, 20:36)
  • +4
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
пусть кривозубый уходит обратно в Локомотив!
Регистрация: 6.06.2018 [жалоба]
#2  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 20:35)
  • -6
  •  (14)
online

Это секта карреристов.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#1  ВИКНИКСОР   (Сегодня, 20:31)
  • +7
  •  (11)

Красавы! Молотом, да по цепям, по цепям!
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
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