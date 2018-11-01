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Матч "Ростов" - "Зенит" посетили 35 086 зрителей

На матче 1/8 финала Кубка России "Ростов" - "Зенит" присутствовало 35 086 зрителей.

Хозяева, напомним, одержали победу со счетом 3:1.
Теги: Ростов Зенит
Сегодня, 21:20
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#3  sumzzz  Калининград (Сегодня, 21:29)
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online
Болеет за:
«Рубин»
Валерий Георгиевич держит марку!


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ФК "Балтика" вперёд!
Регистрация: 15.12.2017 [жалоба]
#2  zenitchik123   (Сегодня, 21:27)
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Болеет за:
«Зенит»
на Эрнани пришли посмотреть, автографы попросить confused
Регистрация: 7.10.2018 [жалоба]
#1  _strelez_  ростов (Сегодня, 21:27)
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online

И это в будний день...Любят в Ростове свою команду...
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
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