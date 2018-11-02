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Александр Ширко: Рианчо может закрепиться в "Спартаке"

Бывший нападающий "Спартака" Александр Ширко прокомментировал игру красно-белых под руководством Рауля Рианчо.

"Если брать Кубок, то соперником была не очень сильная команда, со своими проблемами – и финансовыми, и игровыми. Поэтому победа "Спартака" не удивила. А что касается чемпионата страны и Лиги Европы, то две ничьи – это не очень хороший показатель. Наверное, "Спартак" скорее потерял четыре очка, чем приобрел два. Шанс у испанца есть пока не найден новый главный тренер. Если пойдут победы, игра выстроится во что-то более интересное, и быстро не найдут замену Каррере, Рианчо может закрепиться в "Спартаке", - цитирует Ширко "Спорт-Экспресс".
Теги: Ширко Рианчо Спартак
Сегодня, 16:40
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#1  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:42)
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Болеет за:
«Зенит»
Поведение боссов спаратка никак не ассоциируется с мало-мальски солидным клубом....


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам грязный скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
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