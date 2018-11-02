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"Енисей" объявил, что Дмитрий Аленичев не будет готовить команду к матчу с "Анжи"

Дмитрий Аленичев не будет готовить "Енисей" к матчу 13-го тура РПЛ против "Анжи".

К этой встрече команду будет готовить тренерский штаб молодежной команды красноярцев во главе с Александром Алексеевым. До окончания игры с "Анжи" никаких комментариев по данному поводу со стороны клуба не будет, сообщается на официальном сайте клуба.

Напомним, Аленичев возглавил "Енисей" в 2017 году.
Теги: Аленичев Енисей
Сегодня, 17:16
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#2  Михаил Пономарёв  Краснодар (Сегодня, 17:35)
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online
Болеет за:
«Кубань»
давно пора было менять. не тянет он ПЛ!


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да возрадуйтесь о смертные-я снизошёл до вас!!!
Регистрация: 13.03.2018 [жалоба]
#1  Saveger  СПб (Сегодня, 17:22)
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  •  (4)
Болеет за:
«Зенит»
Аленичев - стабильный тренер для 16 места РПЛ


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Чё вы все гоните на Зенит? Хороший же клуб
Регистрация: 16.03.2010 [жалоба]
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