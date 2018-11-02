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Краснодар Динамо
Москва Рубин
Казань Ростов
Ростов-на-Дону Ахмат
Грозный Урал
Екатеринбург Уфа
Уфа Анжи
Махачкала Арсенал
Тула
Оренбург
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Игорь Егоров - о ситуации в "Енисее": не знаю, идёт ли речь об отставке Аленичева
Начальник команды "Енисея" Игорь Егоров прокомментировал заявление клуба о том, что готовить команду к матчу 13-го тура Российской Премьер-Лиги с "Анжи" будет тренерский штаб "молодёжки" во главе с Александром Алексеевым.
"Я не знаю, идёт ли речь об отставке Дмитрия Аленичева. Меня нет в расположении команды. До этого ничего не обсуждалось, для меня эта информация такое же откровение, как и для вас. О том, что происходит в клубе, я узнаю только от вас", - цитирует Егорова "Чемпионат.сом".
"Я не знаю, идёт ли речь об отставке Дмитрия Аленичева. Меня нет в расположении команды. До этого ничего не обсуждалось, для меня эта информация такое же откровение, как и для вас. О том, что происходит в клубе, я узнаю только от вас", - цитирует Егорова "Чемпионат.сом".
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