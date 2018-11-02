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Болельщики потратили 110 тысяч рублей на письма Кокорину в СИЗО

Болельщики потратили более 110 тысяч рублей на письма Александру Кокорину в СИЗО "Бутырка".

Согласно данным с сайта сервиса "ФСИН-письмо", который позволяет отправлять электронные письма заключенным, стоимость одной страницы письма до 2500 знаков стоит 55 рублей, при этом максимальный размер письма не ограничен. Также сервис позволяет оплатить заключенному возможность ответа - это стоит также 55 рублей за страницу.

Кроме того, болельщики могут отправить Кокорину фотографию, это обойдется еще в 30 рублей. Так, например, в понедельник видеоблогер Илья Мэддисон (настоящее имя – Илья Давыдов) напомнил Кокорину о фотографии, на которой игрок "Зенита" и футболист "Краснодара" Павел Мамаев вместе принимают ванну, на что футболист ему ответил, что "не купался с Пашей (Павлом Мамаевым)".

Таким образом, 1000 писем, полученных Кокориным, обошлись болельщикам, по меньшей мере, в 110 тысяч рублей.

"Р-Спорт"
Теги: Кокорин Мамаев
Сегодня, 19:39
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#11  yuri  спб (Сегодня, 20:45)
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online

Цитата: _strelez_
знаток народа..? или знаток арифметики...? в обоих случаях не дотянул, ИМХО.

Кота держал за хвост лысый писатель - он опять пиан, господа ) До двух сосчитаю, сэр.
Разозлился- опять шакалья стая минусы ставит. ***ны дети- в очередь!


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#10  _strelez_  ростов (Сегодня, 20:39)
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Цитата: yuri
Народ чувствует

знаток народа..? или знаток арифметики...? в обоих случаях не дотянул, ИМХО..
Регистрация: 5.03.2016 [жалоба]
#9  Barmaley   (Сегодня, 20:18)
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А если полный состав, то на миллион можно наскрести на малявах. Россия вперед. Живи футболом. Сиди футболом. А я -то думал , откуда на футболе рост ВВП? blush flushed joy
Регистрация: 17.04.2017 [жалоба]
#8  yuri  спб (Сегодня, 20:11)
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  •  (4)
online

Цитата: miktar
как можно уважать пьяных "уродцев", не пойму...

Любовь не понять. Хоть 7 пядей во лбу будь. Народ чувствует на подсознательном уровне кто прав.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#7  miktar   (Сегодня, 20:04)
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  •  (6)

как можно уважать пьяных "уродцев", не пойму...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
#6  yuri  спб (Сегодня, 19:54)
  • 0
  •  (6)
online

Тройной удар по китайцу, которому уныло с черепно-мозговой травмой никто не пишет.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#5  Стратег  РОССИЯ Химки (Сегодня, 19:49)
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Болеет за:
«Локомотив»
Прям фан движуха, делать нечего штоль, клал он на всех и письма все читать не станет, зато самолюбование и гордыня возрастут в разы.
Регистрация: 29.10.2010 [жалоба]
#4  MATPOCOB  Саратов (Сегодня, 19:48)
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online
Болеет за:
ЦСКА
Болельщики потратили 110 тысяч рублей на письма Кокорину в СИЗО - это всё ерунда!
Дурачки тратят по 30-50 рублей.

А сколько заработал ГУФСИН? Маленький мячик уже отбили.
Регистрация: 10.10.2006 [жалоба]
#3  Сибирячок   (Сегодня, 19:47)
  • +2
  •  (4)
online
Болеет за:
«Спартак»
Неправильно. Это УФСИН заработало на письмах 110 000 рублей.
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#2  avnik  море (Сегодня, 19:47)
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Острог на пивко заработал...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
#1  Александр Мишу  Тюмень (Сегодня, 19:46)
  • -3
  •  (5)
Болеет за:
«Спартак»
Так это же Питер как и Москва все деньги там, что тут удивляться.
Регистрация: 26.09.2018 [жалоба]
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