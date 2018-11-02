Евгений Левченко: сказал "Матч ТВ", что совместная работа невозможна из-за конфликта между странами

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко сказал, что отказался работать на "Матч ТВ"."Несколько раз звонили с "Матч ТВ", предлагали сотрудничество. Моя первая реакция – это какой-то розыгрыш. Потому что я 4 года не ездил в Россию по понятным причинам, у меня четкая позиция по этому поводу.Сказал им, что на данный момент совместная работа невозможна. Пока существует конфликт между странами, я не смогу объяснить самому себе причины того, что я еду туда работать. Для меня этот вопрос закрыт.В плане финансов там были безграничные возможности. Это в разы больше, чем я получаю за работу и в Украине, и в Голландии", – сказал Левченко.