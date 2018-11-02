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Евгений Левченко: сказал "Матч ТВ", что совместная работа невозможна из-за конфликта между странами

Экс-игрок сборной Украины Евгений Левченко сказал, что отказался работать на "Матч ТВ".

"Несколько раз звонили с "Матч ТВ", предлагали сотрудничество. Моя первая реакция – это какой-то розыгрыш. Потому что я 4 года не ездил в Россию по понятным причинам, у меня четкая позиция по этому поводу.

Сказал им, что на данный момент совместная работа невозможна. Пока существует конфликт между странами, я не смогу объяснить самому себе причины того, что я еду туда работать. Для меня этот вопрос закрыт.

В плане финансов там были безграничные возможности. Это в разы больше, чем я получаю за работу и в Украине, и в Голландии", – сказал Левченко.

ua.tribuna.com
Сегодня, 22:09
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