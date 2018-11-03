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Денис Кулаков: "Спартак" - это "Спартак", никаких проблем с настроем у "Урала" не возникнет

Защитник "Урала" Денис Кулаков поделился ожиданиями от предстоящего матча со "Спартаком".

"Спартак" - это "Спартак", никаких проблем с настроем у нас не будет. Нам нужно готовиться и показывать ту игру, которую мы продемонстрировали в Кубке. Если будет такая же мотивация и желание победить, то проблем не будет", — приводит слова Кулакова пресс-служба "Урала".
Теги: Урал Спартак
Сегодня, 15:14
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#1  brysy  москва (Сегодня, 15:28)
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Болеет за:
«Спартак»
О, ещё один вылез, точно, у них очерёдность высказаться, интересно, комметы всего Урала будут? Не понятно, они этими высказываниями заменяют свой тренировочный процесс? Так называемо " Убей противника словом" смотришь и Спартак вообще на игру не выйдет, заведомо испугается.
Регистрация: 7.05.2018 [жалоба]
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