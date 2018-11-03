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Фанаты "Спартака" требуют отставки руководства и поддерживают Карреру

На матче 13-го тура молодежного первенства России с "Уралом" фанаты "Спартака" скандировали кричалки против руководства клуба.

Они продолжают поддерживать уволенного с поста главного тренера Массимо Карреру.

Звучали следующие кричалки: "Убирайся, Федун!", "Руководство вон", "А тутти, аванти (Массимо Каррера)…", "Рианчо - пес".

"Убирайся, Федун!"
"Руководство вон"
"А тутти, аванти…"
"Рианчо - пёс"

"Спорт-Экспресс"
Теги: Каррера Спартак
Сегодня, 16:04
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#9  yuri  спб (Сегодня, 16:48)
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online

Требуйте раков к пиву и новые панталонэ, смешные.


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"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
#8  robinzen  Санкт_Петербург (Сегодня, 16:38)
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Болеет за:
«Зенит»
Борьба "фанатов" и руководства как всегда закончится с разгромным счетом - в пользу руководства. Это как борьба народа - с государством (с правящими кланами). Типичный пример - современная Россия... много наборолись? Пискнет народ, а ему сразу - ннна! по "шарам"... пенсионную реформу. Ибо пока слишком уж слабо "пискнули" и по норкам...


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По жизни свиньи предназначены для забоя. Не в курсе - только сам грязный скот.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
#7  ctdthysqjktym  Екатеринбург (Сегодня, 16:33)
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online

Фанатам надо поискать другой "Спартак". Например, из Юрмалы. Там нормальный хозяин, к тому-же, большой друг Карреры. Или, в крайнем случае, купить московский у Федуна.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
#6  Сибирячок   (Сегодня, 16:20)
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online
Болеет за:
«Спартак»
Тупые тролли. Каррера будет вместо Федуна спонсировать Спартак?
Регистрация: 17.10.2016 [жалоба]
#5  Гастэряну   (Сегодня, 16:17)
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Звучали следующие кричалки: "Убирайся, Федун!"

без федуна тушинский хлев пустое место.

Цитата: капля никотина
"Рианчо - пес"

Что, правда был замечен в любви к пархатым

да не, из-за того, что негров в пищевике пожрал
Регистрация: 25.02.2016 [жалоба]
#4  капля никотина  Москва (Сегодня, 16:13)
  • -3
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"Рианчо - пес"

Что, правда был замечен в любви к пархатым арамейцам???.
Регистрация: 3.03.2007 [жалоба]
#3  kurynin60  г. Курск (Сегодня, 16:12)
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Давно пора гнать паршивое руководство КБ, которые позорят имя великого Спартака. Федун неспособен поставить у руководства клубом профессионалов. Для него в менеджменте угодны те люди, которые лижут ему .опу.
Регистрация: 2.10.2018 [жалоба]
#2  murchelo06  Magas (Сегодня, 16:12)
  • -3
  •  (5)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не устали истерить, Карреру уже не вернуть. В этом году не возможно было смотреть на игру команды, даже когда она выигрывала, неужели вам нравится такой Спартак? мне нет! Поэтому пришло время что то менять. Будьте адекватными людьми , а не быдлом. Нашли мессию . И свои минусы можете себе засунуть поглубже
Регистрация: 9.06.2011 [жалоба]
#1  Св.Ин v.2   (Сегодня, 16:11)
  • -2
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Что такое "Фанаты"? Это знает только тот кто пишет. Остальным в нашей БОООООЛЛЛЛЛЬшой Спартаковкой России на это НАСРАТЬ!!!
Регистрация: 5.03.2017 [жалоба]
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