Фанаты "Спартака" требуют отставки руководства и поддерживают Карреру

На матче 13-го тура молодежного первенства России с "Уралом" фанаты "Спартака" скандировали кричалки против руководства клуба.Они продолжают поддерживать уволенного с поста главного тренера Массимо Карреру.Звучали следующие кричалки: "Убирайся, Федун!", "Руководство вон", "А тутти, аванти (Массимо Каррера)…", "Рианчо - пес"."Убирайся, Федун!""Руководство вон""А тутти, аванти…""Рианчо - пёс"