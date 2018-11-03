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Юрий Семин: в агрессии "Арсенал" нас превосходил

Главный тренер "Локомотива" Юрий Семин прокомментировал победу над "Арсеналом" (3:1) в 13-м туре чемпионата России.

- Очень сложный первый тайм. На мой взгляд, в плане агрессии "Арсенал" нас превосходил. Даже в контроле мяча, хотя моментов не было. Второй тайм мы – молодцы. Добавили движения. Пошел комбинационный футбол, были очень хорошие моменты, забитые голы. Мы переломили ход ситуации.

- Кононов раскритиковал судей. Что можете сказать?

- Как неверно? Миранчук обыгрывает соперника один в один. Что там могло быть? Мяч ушел? Я со скамейки этого не видел. Думаю, мы закономерно выиграли.

"Спорт-Экспресс"
Теги: Семин Локомотив Арсенал Тула
Сегодня, 17:16
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