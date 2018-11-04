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Борис Игнатьев: "Локомотив" стал напоминать самого себя чемпионского образца

Борис Игнатьев: "Локомотив" стал напоминать самого себя чемпионского образцаБывший главный тренер сборной России Борис Игнатьев в интервью корреспонденту Rusfootball.info Виктории Яковлевой подвел итоги матчей «Локомотив» - «Арсенал» (3:1) и «Динамо» - ЦСКА (0:0).

- «Локомотив» после победы над «Арсеналом» поднялся на вторую строчку турнирной таблицы, и будет занимать ее, по крайней мере, до тех пор, пока не сыграют свои матчи в 13 туре «Зенит» и «Краснодар». «Железнодорожники» возвращаются на прежний уровень?

- Конечно, по качеству игры и уровню функциональной готовности «Локомотив» сейчас напоминает прошлогодний «Локо», чемпионский. Отсюда, наверное, не только результат, но и качество игры. Уже хорошо ощущается внутренняя уверенность, исходящая от того, что есть четко очерченное командное лицо. Функциональное состояние проявляется и на фоне тех команд, которые сегодня тоже выглядят достаточно убедительно в этом компоненте. В матче Кубка России с «Ахматом» «Арсенал» смотрелся в функциональном плане очень привлекательно. Но и в игре с «Локо» тульская команда сопротивлялась, не давала возможности красно-зеленым разбежаться, атаковала на всех участках поля, быстро перестраивалась. Ну а во втором тайме Семин, надо отдать ему должное, внес хорошие изменения в состав: усилил среднюю линию — появилось больше мощи. А дальше было преимущество, которое подчеркивали братья Миранчуки. Во втором тайме лучше стал играть и креативный Фернандеш. Все это и предопределило исход матча.

- Сумеют ли подопечные Юрия Семина догнать «Зенит» и «Краснодар»?

- «Локо» уже втянулся в гонку, он почти рядом. Думаю, что на сегодняшний день надо отметить лучшее функциональное состояние. Кто выиграет в этой гонке, сказать не берусь. Но это уже настоящая гонка преследования. Первым «Зенит» бросились догонять краснодарцы, а сейчас уже ему наступает на пятки и «Локомотив». Эти три команды убегают вперед. Нравится на данном этапе и «Ростов».

- Ничья в матче «Динамо» - ЦСКА удивила?

- Много мы сейчас говорим о молодости игроков ЦСКА. Но молодость связана только с опытом и чувством уверенности, а в остальном не играет роли. Вышел на поле — стало быть, достоин быть игроком футбольного клуба ЦСКА и должен давать продукт. В ЦСКА подобраны хорошие футболисты, но мне виделось, что «Динамо» постарается не позволить красно-синим забить — так оно и вышло. Первый тайм у ЦСКА был более продуктивным, нежели второй. В принципе же было много игры в центре поля.
Теги: Игнатьев Локомотив ЦСКА
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